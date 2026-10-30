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Латвия впервые в своей истории будет председательствовать в Совбезе ООН: какие задачи назвала ключевыми

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
1,9 т.
Латвия впервые в своей истории будет председательствовать в Совбезе ООН: какие задачи назвала ключевыми
Заседание Совбеза ООН. Иллюстрационное фото. Источник: UN Photo / Manuel Elías

С 1 ноября Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН и в течение месяца будет координировать его работу. Главными задачами Рига назвала поддержку Украины, противодействие российской пропаганде и недопущение нормализации агрессии РФ.

Об этом сообщает Delfi. Страна также стремится использовать председательство для укрепления международной безопасности и привлечения внимания к последствиям российской агрессии.

Приоритеты Латвии во время председательства в Совбезе

Как рассказала посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес, председательство в Совете Безопасности дает стране возможность активнее заявить о себе на международной арене, отстаивать собственные интересы и ценности и демонстрировать ответственную позицию.

По ее словам, около 90% повестки дня Совбеза составляют регулярные заседания. Вместе с тем председательствующая страна может инициировать одно или два тематических обсуждения, посвященных важным для нее вопросам. Латвия планирует использовать эту возможность, чтобы поднять темы, которые определила своими приоритетами.

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Павлюта-Десландес добавила, что работа в Совете Безопасности ООН напоминает Латвии о необходимости ежедневно отстаивать собственную независимость и свободу. Поэтому главной задачей страны в Совбезе дипломат назвала укрепление национальной безопасности, в частности посредством поддержки Украины.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы война России против Украины оставалась одним из важнейших вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить нормализации российской агрессии против Украины, опровергать российскую пропаганду и ложь и разъяснять международному сообществу империалистические цели России и глобальные последствия ее действий", – заявила она.

Рига усиливает внимание мира к войне в Украине

В этом году Латвия вместе с европейскими партнерами инициировала почти все из 16 заседаний Совета Безопасности ООН по Украине. Отдельную встречу в формате Arria посвятили гуманитарным последствиям российской агрессии и вербовке иностранцев в армию РФ.

Кроме того, Рига регулярно проводит для других стран брифинги о ситуации в Украине и мировых конфликтах.

Напомним, ранее пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик сказал, что ООН необходимо реформировать, чтобы она отвечала современным вызовам и отражала реалии мира 2026 года, а не 1945-го, когда была основана. Речь идет об изменении баланса сил внутри организации с учетом современных реалий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа выступает против всех нынешних кандидатов на должность генерального секретаря ООН. В Вашингтоне считают, что претенденты недостаточно разделяют мировоззрение американского президента и его стремление к радикальным реформам организации.

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