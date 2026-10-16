''Цепочка косвенных доказательств'': что известно о суде над украинцем в Германии по делу о подрыве ''Северных потоков''

В Германии, в городе Гамбурге, начался суд над бывшим офицером украинского спецподразделения Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Немецкая прокуратура утверждает, что операция планировалась с участием украинских военных, чтобы лишить Россию доходов от поставок газа.

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Адвокаты Кузнецова отвергают обвинения и ставят под сомнение законность его экстрадиции в Германию. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Дело рассматривает Высший земельный суд Гамбурга. На процесс аккредитовались более 100 журналистов из более чем десяти стран, в том числе из Украины, России, США, Франции и Великобритании.

Кузнецова обвиняют в координации диверсионной операции против газопроводов, соединявших Россию с Германией через Балтийское море. В апреле 2022 года он вместе с другими военнослужащими Украины разработал план уничтожения трубопроводов. Целью операции якобы было прекратить поставки российского газа и лишить Москву доходов, которые она могла использовать для финансирования войны.

Представитель федеральной прокуратуры Штефан Шмидт заявил в суде, что обвиняемый и другие участники группы действовали по поручению и с согласия украинских государственных органов. По версии обвинения, они осознавали, что газопроводы не являлись законной военной целью. В то же время украинские власти отрицают свою причастность к подрыву.

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Сам обвиняемый решил не давать показаний. Вместо этого его адвокаты заявили об отсутствии достаточных доказательств причастности Кузнецова к диверсии и поставили под сомнение правомерность судебного преследования.

Адвокат Никола Канестрини подчеркнул, что следствие не предоставило доказательств непосредственного присутствия его подзащитного на яхте "Андромеда", которая использовалась во время операции. Нет отпечатков пальцев, результатов ДНК-экспертиз или фотографий, которые подтверждали бы это.

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"Нет цепочки доказательств, есть лишь цепочка косвенных доказательств", — заявил Канестрини.

Он также утверждает, что экстрадиция Кузнецова из Италии в Германию состоялась из-за обвинения в диверсии, тогда как теперь центральным пунктом дела стало предполагаемое военное преступление. Адвокат назвал это нарушением правовых процедур и заявил, что Германия добилась передачи обвиняемого на ненадлежащих основаниях.

Другой защитник, Йес Майер-Лолкамп, поднял вопрос о статусе газопроводов на момент взрыва. Он отметил, что к тому времени поставки газа по "Северному потоку – 1" уже были прекращены, поэтому суд должен установить, какую функцию трубопроводы выполняли непосредственно во время атаки.

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Защита также ссылается на то, что Кузнецов на момент предполагаемой операции был украинским офицером, а сведения о военных задачах, командных структурах и тактике могли составлять государственную тайну . Адвокаты подали ходатайство о прекращении производства по делу.

По материалам обвинения, группа якобы арендовала яхту Bavaria Cruiser 50 под названием "Андромеда" примерно за 12 тысяч евро. В начале сентября 2022 года участники операции, по версии следствия, поднялись на борт в порту Вик на острове Рюген. Судно имело пять кают и, как утверждает прокуратура, использовалось для перевозки оборудования и взрывчатки.

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Затем 22 сентября группа покинула яхту, а уже 26 сентября в Балтийском море прогремели взрывы.

Первая детонация произошла в 2:03 ночи. Взрывы повредили трубопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", в результате чего газ начал вытекать в воду. Повреждения затронули три нитки трубопроводов, а впоследствии произошла ещё одна детонация.

До разрушения "Северный поток – 1" в 2021 году обеспечивал около половины годовой потребности Германии в природном газе, отмечает издание.

Кузнецов — бывший офицер украинского подразделения, занимавшегося разведкой, диверсиями и операциями против инфраструктуры. Он жил в Киеве с семьей и руководил компанией в сфере энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры.

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Летом 2025 года его задержали итальянские карабинеры недалеко от Римини на основании европейского ордера на арест. После экстрадиции в Германию он находится под стражей. Кузнецов содержится в изоляции 23 часа в сутки.

В ходе судебного разбирательства должны быть изучены результаты криминалистических экспертиз, данные о взрывах, происхождении взрывчатых веществ и технические возможности проведения подводной операции. Один из главных вопросов процесса — можно ли квалифицировать подрыв газопроводов как военное преступление или же он подпадает под понятие законной военной операции.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Хорватии, в городе Пула, был взят под стражу гражданин Украины Владимир Журавлев, которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года. Германия добивается его экстрадиции для привлечения к ответственности.

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