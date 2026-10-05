Киев и Харьков – это новый Афганистан, ибо людской ресурс – дерьмо, кроме, понятно, Трампа
В ООН (хоть на что-то способна) сообщили, что на протяжении января-августа этого года из-за агрессии РФ погибли или были ранены более 15 тысяч гражданских украинцев.
Далее текст на языке оригинала
[Стільки ж увесь СРСР зазнав втрат – але безповоротних – за всю афганську війну.]
В середньому щотижня Росія вбивала та калічила близько 400 цивільних мешканців України – це на 55% більше, ніж минулоріч.
[2. Знаний політолог-сходознавець:
"Мета Москви сформульована відкрито. Це "історична єдність", "денацифікація",
<> територія для Кремля не мета, а інструмент. Поступка нею не закриває конфлікт. Вона переносить лінію фронту і ЗМЕНШУЄ РЕСУРС того, хто опирається".
Жодним чином не сперечаючись із відомим фахівцем з близькосхідних питань (який нещодавно перетнув пенсійну межу й відтепер не підлягає призову до ЗСУ не тільки як цінний знавець івриту, але й як пенсіонер):
"історична єдність" це дійсно дуже погано, й тому проти неї справді треба відчайдушно воювати до останнього [бусифікованого чи цивільного] українця (тож недарма саме вона цілком доречно стоїть в нього першою),
лише тільки додам, що, на жаль, величезні людські втрати (а також тотальна руйнація всього, що залишилось в Україні)
теж є деякою мірою певним ЗМЕНШЕННЯМ РЕСУРСУ країни, що опирається "денацифікації",
хоч, ясна річ, і не настільки важливим, ніж збереження серця нації – випаленої донбаської землі(адже "баби ще народять").]
3. А ось чим у цей час зайнятий Його Американська Величність І Велична Велич.
За словами Трампа:
в разі перемоги демократів на листопадневих виборах США опиняться в економічній кризі, подібній до тієї, що сталася в 1929 році;
власне демократи є "купою дурних негідників";
в нього ж особисто – дуже високий інтелект,
один із найвищих світових IQ,
й він знає про все більше за будь-кого в світі.
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