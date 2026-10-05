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Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

Новости политики / Мнения
Time to read2 мин
icon 1,9 т.
Блог |

Киев и Харьков – это новый Афганистан, ибо людской ресурс – дерьмо, кроме, понятно, Трампа

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

В ООН (хоть на что-то способна) сообщили, что на протяжении января-августа этого года из-за агрессии РФ погибли или были ранены более 15 тысяч гражданских украинцев.

Далее текст на языке оригинала

[Стільки ж увесь СРСР зазнав втрат – але безповоротних – за всю афганську війну.]

В середньому щотижня Росія вбивала та калічила близько 400 цивільних мешканців України – це на 55% більше, ніж минулоріч.

[2. Знаний політолог-сходознавець:

"Мета Москви сформульована відкрито. Це "історична єдність", "денацифікація",

<> територія для Кремля не мета, а інструмент. Поступка нею не закриває конфлікт. Вона переносить лінію фронту і ЗМЕНШУЄ РЕСУРС того, хто опирається".

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Жодним чином не сперечаючись із відомим фахівцем з близькосхідних питань (який нещодавно перетнув пенсійну межу й відтепер не підлягає призову до ЗСУ не тільки як цінний знавець івриту, але й як пенсіонер):

"історична єдність" це дійсно дуже погано, й тому проти неї справді треба відчайдушно воювати до останнього [бусифікованого чи цивільного] українця (тож недарма саме вона цілком доречно стоїть в нього першою),

лише тільки додам, що, на жаль, величезні людські втрати (а також тотальна руйнація всього, що залишилось в Україні)

теж є деякою мірою певним ЗМЕНШЕННЯМ РЕСУРСУ країни, що опирається "денацифікації",

хоч, ясна річ, і не настільки важливим, ніж збереження серця нації – випаленої донбаської землі(адже "баби ще народять").]

3. А ось чим у цей час зайнятий Його Американська Величність І Велична Велич.

За словами Трампа:

в разі перемоги демократів на листопадневих виборах США опиняться в економічній кризі, подібній до тієї, що сталася в 1929 році;

власне демократи є "купою дурних негідників";

в нього ж особисто – дуже високий інтелект,

один із найвищих світових IQ,

й він знає про все більше за будь-кого в світі.

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