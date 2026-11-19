По итогам трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) лидеры США, КНР и РФ Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин согласовали короткую совместную декларацию. О войнах в Украине и Иране, которые начали двое участников переговоров, в документе не упоминается.

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Текст был опубликован 19 ноября пресс-службами лидеров, в частности на сайте Белого дома. Декларация состоит всего из четырех пунктов.

"Главы государств провели углубленный обмен мнениями по поводу текущей международной ситуации и выразили свою приверженность поддержке стратегической стабильности и международной безопасности", – говорится в сообщении.

1. Необходимость реформирования ООН

Соединенные Штаты, Китай и Россия, будучи постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, "обязались реформировать" ООН для более эффективного реагирования на глобальные вызовы.

В комментарии The Guardian Юнь Сун, старший научный сотрудник американского аналитического Центра Стимсона, заявила, что ООН – любимая тема Пекина. Она упоминается в декларации первой, что показывает, как Китай "демонстрирует свою дипломатическую мускулатуру".

"КНР способен устанавливать повестку дня и добиваться результатов в соответствии со своими приоритетами... и заставлять другие крупные державы принимать их", – прокомментировала аналитик.

2. Увеличение производства нефтепродуктов

Три государства запланировали нарастить "производство и поставки продуктов переработки нефти на благо всех народов". Также они подтвердили важность стабильных потоков энергии.

Шань Го, сооснователь аналитической и консалтинговой компании Hutong Research, базирующейся в Шанхае, назвала этот пункт важным.

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"Теперь посмотрим, отменят ли Соединенные Штаты свои санкции", – сказала она журналистам.

3. Критика МУС

Стороны подчеркнули первостепенную важность "принципа согласия государства и уважения к иммунитету государственных должностных лиц". "Международный уголовный суд и другие подобные органы не должны злоупотреблять своей юрисдикцией", – говорится в совместном заявлении.

Напомним, что кремлевский диктатор находится под ордером на арест, выданным МУС, поэтому этот пункт усиливает впечатление, что Путин неплохо справился с саммитом.

Главные истории дня

Профессор Уильям Херст из Центра геополитики Кембриджского университета считает, что это "не был момент Ялты 2.0", но все же это была "весомая публичная демонстрация постоянной актуальности и мощи России – и Путина".

"Это еще один пример того, как Путин разыгрывает плохую карту с максимальным эффектом", – отметил Херст.

4. Диалог о снижении рисков ядерной войны

Лидеры подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда нельзя начинать. Соединенные Штаты, Китай и Россия "проведут диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ЯО".

Некоторые аналитики надеялись, что на переговорах между тремя крупнейшими ядерными державами мира будет поднята тема сокращения ядерных вооружений. Пекин ранее отвергал попытки Вашингтона присоединиться к дискуссии, ссылаясь на более крупные арсеналы США и РФ. Несмотря на это, во время выступления в четверг Си Цзиньпин призвал к "полному запрету и тщательному уничтожению ядерного оружия со временем, чтобы мир освободился от него".

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Что касается формулировки в декларации, то она фактически повторяет призывы, публиковавшиеся ранее пятью постоянными членами Совбеза ООН, в число которых входят также Франция и Великобритания.

Почему о войнах в Украине и Иране не упоминается?

Переговоры в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС продолжались около 1 часа 20 минут. После них Путин заявил, что они с коллегами провели "свободную беседу" и теперь достигли "взаимопонимания".

Аналитики объяснили, что главное значение встречи заключается даже не в ее результатах. "В целом, похоже, что достигнуто очень мало существенных результатов... Этот саммит, похоже, был сосредоточен исключительно на символике и престиже", – считает профессор Уильям Херст.

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В конечном счете отсутствие прорывов может устроить Китай, который не хочет выходить за рамки своей роли организатора.

"Пекин мало заинтересован в том, чтобы брать на себя дипломатические риски, связанные с посредничеством в достижении фактического мирного соглашения в Украине или урегулированием конфликта с Ираном. Это втянуло бы Китай в конфликты, которых он предпочел бы избежать", – объяснила Патриция Ким, эксперт по вопросам внешней политики КНР в Брукингском институте, американском аналитическом центре.

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Как писал OBOZ.UA, во время визита Владимира Путина в Шэньчжэнь журналисты засняли на видео офицера, который сопровождал российского диктатора с "ядерным чемоданчиком". Публичная демонстрация этого устройства во время зарубежной поездки главы РФ состоялась впервые с октября 2023 года.