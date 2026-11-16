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Китай подтвердил дату встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина: какие вопросы станут ключевыми

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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Китай подтвердил дату встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина: какие вопросы станут ключевыми
Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп. Источник: коллаж OBOZ.UA

В Китае подтвердили запланированный саммит председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Трехсторонняя встреча состоится 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Центральной темой станет возможность заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений, также могут говорить о войне в Иране и ситуации вокруг Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Китайской Народной Республики и в издании New Yourk Post.

Что известно

Встреча должна состояться в рамках ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"19 ноября председатель Си Цзиньпин проведет саммит Китай-Россия-США вместе с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Дж. Трампом в Шэньчжэне", – говорится в сообщении на сайте КНР.

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О чем будут говорить

Одной из центральных тем станет возможность заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений.

Среди других тем, которые могут обсуждать на встрече, – война в Иране и ситуация вокруг Северной Кореи.

Тем временем Украину во время этой встречи обсуждать не планируют, заявили в администрации США. По словам представителя Белого дома, для переговоров с Россией по украинскому вопросу существует отдельный дипломатический формат, к которому Китай не привлечен.

Отмечается, что запланированный саммит станет первой трехсторонней встречей лидеров США, Китая и России такого уровня. Она состоится на фоне международных дискуссий о ядерной безопасности и войне России против Украины.

При этом участники саммита отказались от заранее согласованной повестки дня, отметило издание Financial Times. Там назвали это "необычным решением" для китайского лидера, поскольку он обычно настаивает на тщательно прописанном сценарии мероприятия. По данным FT, Пекин сначала настороженно относился к трехстороннему формату из-за непредсказуемости собеседников Си, однако согласился после нескольких недель переговоров с Москвой и Вашингтоном.

Что предшествовало

Ранее Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином во время саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Глава Белого дома убежден, что разговор должен быть интересным, а переговоры будут касаться денуклеаризации и войны в Иране.

"Одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и президентом Си, и это будет интересно. Мы говорим о многих вещах, в том числе о денуклеаризации, но будем говорить о многом. Мы пытаемся положить конец войне в Иране", – сказал Трамп.

Как писал OBOZ.UA, одно из изданий отмечало, что Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут попытаться пересмотреть действующий мировой порядок и разделить сферы влияния на планете. Такие опасения возникли после предложения российского диктатора провести трехсторонний саммит с участием лидеров США, России и Китая.

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