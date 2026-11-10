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Кушнер заявил, что Россия готова к миру, но при определенных условиях. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
339
Кушнер заявил, что Россия готова к миру, но при определенных условиях. Видео
Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер. Источник: GettyImages

Специальный посланник США Джаред Кушнер заявил, что Россия и диктатор Владимир Путин якобы готовы к миру с Украиной. По его словам, американская сторона пришла к такому выводу после разговоров с собеседником.

В то же время Кушнер подчеркнул, что готовность Москвы к завершению войны зависит от определенных условий. Об этом он заявил, комментируя вопрос европейцев о намерениях России.

Что Кушнер сказал о готовности России к миру

По словам специального посланника США, европейские партнеры чаще всего спрашивают американскую сторону, действительно ли россияне и президент РФ Владимир Путин готовы к миру.

 

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"Учитывая то, что мы со Стивом услышали от него, можем с уверенностью сказать: да, мы считаем, что они готовы – при надлежащих условиях", – заявил Кушнер.

В то же время он отметил, что российская сторона задает украинцам и европейцам аналогичный вопрос: действительно ли они искренне стремятся к миру.

В то же время конкретных условий, при которых Россия якобы готова к миру, американский посланник в приведенном заявлении не назвал.

Как сообщал OBOZ.UA, мирные переговоры с участием Украины, США и России стартовали в ОАЭ 10 ноября. Делегацию от Украины возглавил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Ключевыми вопросами станут гарантии безопасности, прекращение огня и шаги для окончания войны.

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