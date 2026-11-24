Представитель президента США на переговорах по завершению российско-украинской войны Джаред Кушнер заявил, что старается действовать в интересах Киева и содействовать установлению мира. По его словам, он также прилагал усилия, чтобы убедить американского лидера Дональда Трампа прекратить критиковать президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом Кушнер рассказал в комментарии журналу New York. В то же время спецпредставитель выразил убеждение, что публичное обсуждение украинской стороной хода переговоров не способствует достижению договоренностей.

Что Кушнер рассказал о переговорах по завершению войны

Представитель Трампа отметил, что сочувствует Зеленскому, однако считает неэффективной практику вынесения переговорного процесса в публичную плоскость.

В качестве примера он привел ситуацию во время пребывания украинской делегации в Майами. Тогда Кушнер сообщил ее представителям о намерении Трампа согласиться на предложение российского диктатора Владимира Путина о поставках дизельного топлива в США в обмен на отмену санкций против РФ.

Зеленский выступил против такой инициативы, после чего Трамп заявил, что Украине стоит "найти нового президента".

Кушнер также отреагировал на сообщения СМИ о якобы обсуждении возможности отказа Украины от территорий в обмен на гарантии безопасности от НАТО. По его словам, информация, которая попадает в прессу во время переговоров, не всегда отражает реальные позиции сторон.

"Каждый, кто участвовал в серьезных переговорах, знает, что ты всегда находишься в состоянии "нет", пока не дойдешь до "да". Максималистские позиции, просочившиеся в прессу, мало связаны с фактическими переговорными позициями или будущими результатами", – сказал он.

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Кушнер заверил, что стремится создать благоприятные условия для будущего Украины. В частности, он пытался убедить Зеленского, что завершение войны и получение надежных гарантий безопасности позволят стране сосредоточиться на экономическом развитии и восстановлении.

В то же время, по мнению представителя Трампа, главной целью переговорного процесса должно стать не только прекращение боевых действий, но и перезагрузка отношений между Россией и Европой, которая позволила бы устранить постоянную угрозу агрессии.

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В чем бывшая советница Трампа обвинила Кушнера

Эксперт по внешней политике Фиона Хилл, работавшая в Совете национальной безопасности США во время первого президентского срока Трампа, раскритиковала подход американских представителей к переговорам.

По ее мнению, Кушнер и Стив Уиткофф не понимают украинцев, а склонность Кушнера оценивать намерения других участников переговоров сквозь призму собственного мировоззрения привела к стратегическим просчетам.

Хилл также считает, что Путин пытается заинтересовать представителей американского президента потенциальными бизнес-сделками. Таким образом, по ее словам, кремлевский диктатор стремится влиять на Трампа через его ближайшее окружение и финансовые интересы.

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"Я действительно считаю, что Джаред, как и Трамп, думает, что бизнес-сделки приводят мир в движение… Что именно крупные игроки и их связи делают возможным все", – отметила Хилл.

Напомним, Джаред Кушнер заявил, что за годы полномасштабной войны украинская армия стала одной из лучших в мире. Американский переговорщик подчеркнул, что стойкость и боевой опыт украинских военных должны стать важными составляющими будущей системы безопасности страны.

Как писал OBOZ.UA, Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп мог бы одобрить гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО, если они будут отвечать национальным интересам США, а послевоенная система безопасности в Европе сведет к минимуму вероятность их применения. Американский переговорщик также подчеркнул, что такие гарантии должны быть конкретными, надежными и закрепленными документально.