Европу не привлекли к переговорам между Украиной и Россией в Абу-Даби из-за позиции российского диктатора Владимира Путина. Он считает европейские действия и заявления провокационными, а также убежден, что Европа стремится к стратегическому поражению России.

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Об этом Кушнер сказал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Маттиасу Депфнеру в подкасте MD Meets. Также он вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пытались убедить российскую сторону в том, что другие лидеры стремятся к миру.

Что известно

Представители европейских стран не участвовали в самих переговорах между Украиной, США и Россией. Американские, украинские и европейские чиновники встречались в Абу-Даби перед переговорами. Джаред Кушнер объяснил это позицией кремлевского диктатора Путина.

По словам Кушнера, Путин видит много провокационных заявлений и действий со стороны Европы. Поэтому, по его мнению, он не видит, что они готовы к миру.

"Европа не была включена в переговоры в Абу-Даби, поскольку президент Путин видит много провокационных заявлений и действий со стороны Европы. Поэтому, по его мнению, он не видит, что они готовы к миру. Он считает, что они стремятся к стратегическому поражению России", – сказал американский переговорщик.

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По словам Кушнера, они вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом приложили много усилий, чтобы убедить российскую сторону в том, что другие лидеры стремятся к миру.

Также Кушнер положительно отметил телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в целом поддерживает подход президента США Дональда Трампа к отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным. По его убеждению, американский лидер всеми своими заявлениями и одновременным оказанием помощи Украине испытывает главу Кремля. В частности, Трамп проверяет готовность Путина к переговорам, считает Рютте.

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