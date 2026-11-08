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Кушнер хочет восстановить Совет Россия – НАТО, но Европа не в восторге – WP

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
1,5 т.
Кушнер хочет восстановить Совет Россия – НАТО, но Европа не в восторге – WP
Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер. Источник: GettyImages

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер хочет использовать формат Совета Россия – НАТО для более широкого диалога между Москвой и европейскими странами. Речь идет об обсуждении будущей безопасности на континенте после завершения войны в Украине.

Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их словам, Кушнер берет за образец механизм сотрудничества, созданный после окончания холодной войны. Его деятельность приостановили после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Американский спецпредставитель рассчитывает, что в рамках переговоров о завершении войны европейские страны согласятся перейти к более широкому многостороннему формату обсуждения послевоенной безопасности.

Среди предложенных Кушнером мер – регулярные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи на случай кризисных ситуаций, большая прозрачность в военной сфере и взаимные шаги для предотвращения эскалации. В перспективе это должно создать основу для длительной стабильности в Европе.

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В то же время европейские чиновники не отвергают диалог с Москвой, но настаивают, что договоренности о будущей системе безопасности возможны только после прекращения огня в Украине.

"Оба направления работают… Мирное соглашение по Украине должно быть заключено до соглашения об архитектуре безопасности", – подчеркнул представитель страны, являющейся близким союзником США.

Представитель другой ключевой европейской страны также признал, что такой подход связан с серьезными рисками. В то же время он считает, что Европе стоит присоединиться к процессу, а не оставаться в стороне.

"Этот подход несет для нас много рисков, но лучше участвовать, чем не участвовать. Наша позиция остается такой: эти вопросы можно обсуждать только после окончания войны. … Переговоры будут нелегкими", – отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что, несмотря на поддержку инициативы Кушнера ведущими европейскими лидерами, в Европе есть широкое согласие: сначала должно быть достигнуто прекращение огня, и только после этого можно начинать переговоры с Россией о будущей безопасности континента.

Таким образом, главное разногласие между сторонами заключается в последовательности действий. Кушнер выступает за параллельные переговоры о завершении войны и будущей системе безопасности, тогда как европейские страны настаивают, что первоочередным должно быть прекращение огня в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп заявил о подготовке "большой и прекрасной сделки" по завершению войны в Украине. По его словам, будущие договоренности могут охватывать не только Украину, но и всю Европу. В то же время Трамп не стал раскрывать, о чем именно идет речь и кто будет участвовать в подготовке сделки.

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