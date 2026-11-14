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Кушнер и Уиткофф дали Путину именно то, чего он добивался: в Politico указали на опасность переговоров в Абу-Даби

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read3 мин
2,5 т.
Кушнер и Уиткофф дали Путину именно то, чего он добивался: в Politico указали на опасность переговоров в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин в сопровождении советника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова встречается с представителями США в Кремле в Москве. Источник: Вячеслав Прокофьев/AFP.

Переговоры в Абу-Даби о завершении войны в Украине могут сыграть на руку России, поскольку не предусматривают четкой последовательности шагов к мирному урегулированию. Такая стратегия соответствует давней позиции Кремля и позволяет Владимиру Путину выигрывать время, пока российская армия продолжает боевые действия.

Об этом говорится в колонке ассоциированного редактора и обозревателя по международным вопросам издания POLITICO Джейми Деттмера (Jamie Dettmer). Во время переговоров американская делегация фактически поддержала давнее требование Москвы – рассматривать все вопросы.

Обсуждение связано с войной и будущим Украины и должно пройти в рамках одного переговорного процесса. Такой подход предполагает поиск общего решения по всем разногласиям одновременно, а не постепенное согласование отдельных договоренностей.

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После завершения встреч Джаред Кушнер объяснил журналистам, что стороны договорились обсуждать все вопросы вместе, а потом "найти путь к их урегулированию одновременно".

Это отход от традиционной дипломатической практики, при которой переговоры обычно предполагают последовательность конкретных шагов. В частности, речь идет о начале с прекращения огня и постепенном решении сложных вопросов, что дает сторонам возможность проверять выполнение договоренностей и формировать доверие.

Деттмер отмечает, что отсутствие четкой последовательности переговорных шагов особенно выгодно России. Бывший представитель Национального разведывательного совета США при президентстве Барака Обамы Юджин Румер считает, что такая тактика позволяет отвлечь внимание от главного вопроса – войны против Украины.

Стремление обсуждать все одновременно – характерная черта российской дипломатии, цель которой – "запутать любую ситуацию".

Украинский народный депутат Николай Княжицкий также раскритиковал такой подход. Он убежден, что российский диктатор использует переговоры, чтобы тянуть время, пытаясь уничтожить или захватить Украину, выиграть войну на истощение и дождаться прекращения помощи со стороны Европы.

"Путин просто тянет время, пытаясь уничтожить или захватить Украину либо выиграть эту войну на истощение, ожидая, что помощь Европы прекратится, а сама Европа расколется", – сказал Княжицкий POLITICO.

Автор также напомнил о предыдущем опыте российско-американских переговоров по Сирии в 2014-2017 годах. Тогда дипломатический процесс с участием главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Джона Керри, по оценке Деттмера, помог Москве спасти режим Башара Асада от поражения.

Еще одним примером тактики затягивания переговоров является деятельность Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию во время переговоров с Украиной в Стамбуле в 2025 году, а позднее представлявшего Москву в Абу-Даби. Во время предыдущих встреч он упоминал Великую Северную войну 1700-1721 годов, намекая на готовность России воевать столько, сколько потребуется для достижения ее целей.

Бывший посол США в НАТО и специальный представитель по вопросам переговоров по Украине при первой администрации Дональда Трампа Курт Волкер также сомневается в готовности Путина к настоящему мирному урегулированию.

"Путин хочет империю, украинцы хотят свободы. Остальное – детали", – подчеркнул он.

В то же время, как отмечает Деттмер, даже договоренность Вашингтона и Москвы об общем формате переговоров не означает, что они могут самостоятельно определить будущее Украины. Киев должен участвовать в процессе, а европейские лидеры уже выступили против попыток США и России самостоятельно менять архитектуру безопасности континента.

Автор также обращает внимание, что основные требования Кремля за годы полномасштабной войны фактически не изменились. Москва настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО, ее геополитическом нейтралитете, ограничении численности украинской армии и запасов вооружений. Кроме того, Россия требует международного признания Крыма и четырех восточных областей Украины частью РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что переговоры в Абу-Даби и встреча спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве показали, что Кремль не собирается идти даже на малейшие компромиссы. Москва продолжает выдвигать нереалистичные ультиматумы НАТО и требовать, чтобы Украина отдала ей без боя неоккупированные части четырех украинских регионов.

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