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Кулеба объяснил, что стоит за "заигрыванием" Путина с Трампом и на что рассчитывает Кремль

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read3 мин
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Кулеба объяснил, что стоит за "заигрыванием" Путина с Трампом и на что рассчитывает Кремль
Дмитрий Кулеба считает, что Путин использует контакты с Трампом, чтобы сдерживать Вашингтон. Источник: МИД Украины

Российский диктатор Владимир Путин использует контакты с президентом США Дональдом Трампом, чтобы удержать Вашингтон от жестких мер против Москвы. В то же время Кремль не отказывается от намерения подчинить Украину, а войну и переориентацию России на Азию Путин воспринимает как часть своей исторической миссии.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал Дмитрий Кулеба, возглавлявший Министерство иностранных дел Украины в 2020–2024 годах. Он объяснил, почему российский лидер заинтересован в поддержании диалога с Трампом, как видит будущее России и почему стремится покорить Украину.

Зачем Путин поддерживает контакты с Трампом

По словам Кулебы, Путину не нужен Трамп в качестве надежного партнера. Главная задача российского диктатора — удерживать президента США от жестких мер против России. Для этого Москва постоянно возвращается к разговорам о масштабных экономических соглашениях.

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"Его задача — удерживать президента США от жестких мер против России", — подчеркнул Кулеба.

В то же время в Кремле не доверяют Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе. Путин понимает, что после Трампа президентом может стать другой человек, который вновь введет санкции против России. Поэтому Москва готовится к длительной жизни в условиях ограничений и развивает инфраструктуру для их обхода.

"Москва готовится к бесконечной жизни в условиях санкций и развивает инфраструктуру для их обхода", – пояснил бывший глава МИД.

Кулеба также обратил внимание на то, что заявления Трампа о якобы стремлении Путина прекратить войну могут укреплять позицию российского диктатора. По мнению дипломата, когда Путин слышит такие слова, это лишь усиливает его уверенность в собственном влиянии на американского президента и уменьшает перспективы серьезных переговоров.

Почему Россия продолжает войну и стремится подчинить Украину

Кулеба считает, что стратегическая цель Кремля в отношении Украины не меняется, хотя Россия адаптирует свои действия к обстоятельствам. Когда российские войска не могут достичь желаемого результата на фронте, они усиливают атаки на инфраструктуру и пытаются сделать крупные украинские города непригодными для жизни.

"Нынешние атаки на гражданскую инфраструктуру, попытки сделать крупные украинские города непригодными для жизни — следствие неспособности России достичь своих целей на фронте", — отметил дипломат.

Он пояснил, что стремление Путина покорить Украину выходит за рамки сугубо военных расчетов и связано с тем, каким российский лидер хочет остаться в истории. По словам Кулебы, существование успешной демократической Украины рядом с Россией представляет угрозу для российских властей, ведь россияне могут задаться вопросом, почему они не могут жить так же.

В то же время, по мнению дипломата, теперь возникает более широкий вопрос: может ли Путин позволить себе существование не только успешной демократической Украины, но и успешной демократической Европы.

Кулеба провел параллель с событиями после Полтавской битвы 1709 года, когда российские войска опустошали украинские города. По его словам, целью таких действий было не сохранение экономических ресурсов, а установление контроля через страх. Среди примеров политики запугивания он назвал Голодомор и "расстрелянное возрождение".

Отвечая на вопрос, что Путин хотел бы оставить в истории об Украине, Кулеба сформулировал это двумя словами: "Вернуто. Покорено". Он добавил, что для российского диктатора не имеет значения, каким именно способом будет достигнута эта цель — через уничтожение или захват.

Как Путин хочет переориентировать Россию на Азию

Еще одним элементом видения будущего России Кулеба назвал её постепенный разворот от Европы к Азии. До полномасштабной войны россияне активно путешествовали по европейским странам и видели иной уровень жизни. Теперь же происходит переориентация потоков людей, капитала и товаров в восточном направлении.

Кулеба отметил, что Путин воспринимает этот процесс как исторический разворот России. Он стремится оставить заметный след в истории, чтобы его вспоминали как деятеля, осуществившего масштабные изменения.

"Он хочет оставить след в истории, чтобы в учебниках о нем писали как о деятеле, совершившем нечто великое, а не о том, кто вошел в историю из-за мелочей", — сказал дипломат.

По мнению Кулебы, такое представление о собственной исторической миссии помогает объяснить, почему Путин продолжает агрессию, несмотря на значительные затраты ресурсов. В этой логике подчинение Украины и отдаление России от Европы являются частями более широкого замысла российского диктатора.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп заявил о "чрезвычайно успешном" телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки, а в Кремле подтвердили обсуждение войны против Украины.

Как писал OBOZ.UA, Россия требует от США ослабления санкций в обмен на энергетическое перемирие с Украиной. Киев опасается, что Кремль использует переговоры для укрепления собственных позиций.

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