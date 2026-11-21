Директор НАБУ Семен Кривонос не придет 23 ноября на заседание парламентской ВСК, где должен был отвечать на неудобные вопросы после резонансных показаний генерала СБУ Сергея Дуки. Официальная причина – заграничная командировка. Однако такая неявка выглядит как попытка избежать публичных объяснений.

Видео дня

Об этом заявила политолог Александра Решмедилова, комментируя решение руководителя НАБУ пропустить заседание комиссии.

"Когда нужно выступать с обвинениями, руководство НАБУ находит время и для камер, и для пресс-конференций. А когда настало время лично объяснить свою позицию парламентской комиссии – голова уходит глубоко в песок", – подчеркнула Решмедилова.

Она обратила внимание на разительный контраст между громкими заявлениями, медийным "альфачеством" Кривоноса и его нежеланием лично отвечать на вопросы депутатов.

По мнению Решмедиловой, если командировка действительно мешает участию в ВСК 23 ноября, директор НАБУ мог бы предложить другую дату. "За громкие слова нужно отвечать. И общество имеет право услышать эти ответы без посредничества пресс-службы", – подчеркнула она.

Решмедилова подчеркнула, что командировка не снимает вопросов к руководству НАБУ, возникших после показаний генерала Дуки по делу "Карфаген".