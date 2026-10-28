История совместной охоты Дональда Трампа-младшего с российским бизнесменом Умаром Кремлевым в Монголии – не просто светская хроника. Она поднимает принципиальный вопрос национальной безопасности: кто и каким образом получает неформальный доступ к ближайшему окружению президента США?

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27 октября Financial Times опубликовала расследование, согласно которому в конце августа сын американского президента провел два дня в охотничьем лагере вместе с Кремлевым. Журналисты проверили свидетельства очевидцев, данные авиаперелетов и открытые документы. Представитель Трампа-младшего подтвердил их дружбу, объяснив ее общей любовью к охоте.

Но это не первый контакт. В сентябре 2025 года они вместе выступали на мероприятии Международной боксерской ассоциации (IBA) в Стамбуле. А в мае 2026 года Кремлев оплатил значительную часть свадебных торжеств Трампа-младшего на Багамах. Речь идет об аренде частного острова, фейерверках и других расходах. Эти обстоятельства установила ProPublica. Платежи осуществлялись через связанную с IBA дубайскую структуру IB Challenger.

Президент Трамп и сам Кремлев заявили, что деньги вернули. Однако независимого документального подтверждения этому нет. Но главный вопрос остается: почему представитель российских властных кругов финансировал частные мероприятия семьи президента США?

Кто такой Умар Кремлев?

Бывший Лутфуллоев, руководитель IBA, связан с представителями российских силовых и политических кругов. Расследователи описывают его тесные связи с генерал-майором Федеральной службы охраны РФ Алексеем Рубежным. IBA получала финансирование от государственного "Газпрома", а сам Кремлев приобрел контроль над значительными бизнес-активами в России.

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ФСО – не ФСБ и не СВР. Но близость к структурам, обеспечивающим личную безопасность Путина, – обстоятельство, которое профессиональная контрразведка не может игнорировать.

В чем настоящая опасность?

Спецслужбы не всегда начинают с вербовки или требований передать государственные тайны. Существует гораздо более тонкий механизм – постепенное формирование доверия через общие интересы, подарки, гостеприимство и личные услуги.

В контрразведывательной практике это называют cultivation – целенаправленным развитием отношений с человеком, который может обеспечить доступ к влиятельным лицам или создать возможности для воздействия на них.

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При этом такой человек может даже не осознавать, какую ценность его контакты представляют для иностранной разведки.

Трамп-младший не занимает государственной должности, однако входит в ближайшее окружение президента США. По данным FT от 28 октября, оба сына президента участвовали как минимум в 18 встречах с иностранными политиками и должностными лицами, не имея официальных государственных полномочий.

В Вашингтоне эта история уже вызвала вопросы. Представитель демократов в Комитете Палаты представителей по надзору Роберт Гарсия потребовал документы о финансировании свадьбы и соответствующих контактах.

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Что это означает для Украины?

Может ли кремль через представителей своей властно-деловой среды влиять на неформальные обсуждения войны, санкций, гарантий безопасности и американской политики в отношении Украины?

Для продвижения выгодных москве оценок не всегда нужны секретные документы. Иногда достаточно, чтобы нужную позицию повторял человек, которому доверяет тот, кто принимает решения.

В то же время важно не подменять доказательства предположениями. Личные контакты, совместные встречи и финансирование празднований документально подтверждены. Но открытых доказательств того, что Кремлев действовал по заданию российских спецслужб или повлиял на конкретные решения Белого дома, пока нет.

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Мой вывод: перед нами не доказанная агентурная операция, а задокументированная ситуация с потенциальной уязвимостью для иностранного влияния. Она требует тщательной проверки происхождения средств, роли посредников, характера контактов и возможных договоренностей.

Для Украины и ее союзников это вопрос не светской этики, а стратегической безопасности.

Ведь самое опасное иностранное влияние – не обязательно то, что связано с передачей секретов. Иногда оно начинается тогда, когда чужие интересы незаметно воспринимаются как собственные.

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