Кремль требует документального оформления гарантий нерасширения НАТО на восток, – Песков

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
МаслоКрупнейший в Украине производитель масла полностью остановил работу из-за российских обстрелов: какие бренды исчезнут с полокОтключение света в Украине. Иллюстрация"Укренерго" показало новый график отключений света: известен режим на 13 ноябряВозникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея ШевченкоВозникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея Шевченко5 упражнений для укрепления ног после 65 лет: помогут вернуть силу, как в 405 упражнений для укрепления ног после 65 лет: помогут вернуть силу, как в 40Похитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. ФотоПохитили предпринимателя и пытали током, требуя несуществующий долг: на Николаевщине будут судить четверых рэкетиров. ФотоФондовый рынок США продолжает падатьШпионский скандал обрушил фондовый рынок США: одна измена "уничтожило" $700 млрдИллюстрация – сыры в супермаркетеУкраинцам продают фальсификат еды "из ЕС": какие продукты нельзя покупатьПутин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищемПутин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищем"Все выразили пожелания": Уиткофф после встречи с Путиным отправился убеждать Зеленского в стремлении к миру"Все выразили пожелания": Уиткофф после встречи с Путиным отправился убеждать Зеленского в стремлении к мируХочет завести туда войска, как в Олешках: у Зеленского отреагировали на циничное предложение Путина относительно КонстантиновкиХочет завести туда войска, как в Олешках: у Зеленского отреагировали на циничное предложение Путина относительно Константиновки
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Кремль требует документального оформления гарантий нерасширения НАТО на восток, – Песков

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
2,2 т.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков требует, чтобы НАТО не увеличивало количество государств-членов. Фото архивное. Источник: пресс-служба Кремля

Кремль после очередного раунда мирных переговоров при посредничестве США продолжает требовать нерасширения НАТО. В РФ хотят, чтобы это обещание было оформлено в соответствующих документах, а не устно.

Об этом 12 ноября в комментарии пропагандистскому телевидению заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина. Он пожаловался, что Североатлантический альянс уже обещал не включать в свой состав новые страны, но в итоге "НАТО пять или шесть раз расширялось на восток".

"За такими важными для нас словами (устными обещаниями. – Ред.) должны стоять действия по, собственно, наверное, документальному оформлению нерасширения НАТО", – сказал пресс-секретарь главаря России.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
39,6 т.
Зеленский обсудил с Туском подготовку к зиме: как Польша может помочь Украине. Видео
39,6 т.
Зеленский обсудил с Туском подготовку к зиме: как Польша может помочь Украине. Видео
Иван ЧерленскийИван Черленский
17,2 т.
Расмуссен призвал Британию и Францию немедленно отправить войска в Украину – The Telegraph
17,2 т.
Расмуссен призвал Британию и Францию немедленно отправить войска в Украину – The Telegraph
Анна ЯкубецАнна Якубец
11,8 т.
Путин сделал циничное заявление об Украине и заговорил о "гуманитарной миссии" в Константиновке по примеру Олешек
11,8 т.
Путин сделал циничное заявление об Украине и заговорил о "гуманитарной миссии" в Константиновке по примеру Олешек

Очевидно, эту тему кремлевское руководство поднимало 12 ноября, когда посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетали в Москву для переговоров с Путиным.

Отметим, что Российская Федерация требовала нерасширения Североатлантического альянса еще до полномасштабного вторжения в Украину, в частности в феврале 2022 года передала американским властям соответствующее требование.

Как писал OBOZ.UA:

– Виткофф и Кушнер провели в Кремле более двух часов. Источники Bloomberg утверждают, что этот разговор не привел к изменению позиций России и Украины по ключевым вопросам. Информатор, близкий к Кремлю, охарактеризовал встречу американских представителей с Путиным как "визит вежливости".

– В московском аэропорту "Внуково" Виткофф заявил журналистам, что европейские представители могут присоединиться к следующему этапу переговоров о завершении войны РФ против Украины.

Похожие темы
Мирный план ТрампаПереговоры США и Россиироссийская пропагандаВойна в УкраинеРоссияНАТОДмитрий ПесковДмитрий Песков
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!