Кремль использует гуманитарные кризисы, созданные Россией, как оружие для завоевания расположения Трампа: в ISW раскрыли замысел Москвы

Россия создает гуманитарные кризисы на оккупированных территориях. А затем использует эти кризисы, чтобы завоевать расположение администрации президента США Дональда Трампа.

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Москва выторговывает для себя уступки, возвращая насильно депортированных украинских детей. И эта тактика работает: Белый дом вместо того, чтобы привлечь агрессора к ответственности за кровавые преступления России против Украины, радостно аплодирует ему как "гуманисту". Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Россия использует созданные ею же гуманитарные кризисы как "оружие"

Цинизм Москвы, продолжающей полномасштабную агрессивную войну против Украины, не знает границ. Как метко отметили аналитики, Кремль использует как оружие даже гуманитарные кризисы, созданные Россией. В руках кремлевских манипуляторов они превращаются в инструменты для завоевания еще большей благосклонности администрации Трампа.

Белый дом 5 ноября сообщил, что первая леди США Мелания Трамп принимала украинских и российских чиновников в знак признания успеха недавнего ограниченного прекращения огня в оккупированных Олешках Херсонской области.

Украину на встрече представляли уполномоченный Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и депутат Верховной Рады Давид Арахамия. Их в Вашингтоне приветствовали так же, как и переговорщика Путина Кирилла Дмитриева и российскую омбудсменку Яну Лантратову.

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Интересно, что никто из действующей администрации не обратил внимания на то, что Лантратова, в частности, находится под санкциями США и непосредственно причастна к похищению как минимум одного украинского ребенка.

В Украине Лантратова фигурирует в уголовном производстве по делу о депортации детей из Херсонского областного дома ребенка во время оккупации города в 2022 году. Вместе с ней по делу проходит Инна Варламова – жена лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

В конце августа 2022 года они приехали в оккупированный Херсон под видом официального визита и вывезли в Россию двух детей – 10-месячную Маргариту Прокопенко и двухлетнего Илью Ващенко. Никаких медицинских или связанных с безопасностью оснований для эвакуации детей не было. После депортации им оформили российские свидетельства о рождении.

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До сих пор не сняты американские санкции и с Дмитриева, который попал в санкционные списки США в феврале 2022-го и с тех пор безуспешно пытается добиться их снятия.

В Вашингтоне находящиеся под санкциями россияне, причастные к военным преступлениям РФ против Украины, отметились рядом циничных заявлений.

Так, Дмитриев сравнил прекращение огня в Олешках с предыдущими усилиями Мелании Трамп по репатриации депортированных украинских детей из России.

Он заявил о гуманитарном успехе прекращения огня, не признавая, что вторжение и оккупация России – единственная причина гуманитарного кризиса в Олешках.

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"Комментарии Дмитриева согласуются с предыдущими попытками России использовать ограниченное гуманитарное сотрудничество – в связи с такими кризисами, как кризис в Олешках или возвращение насильно депортированных украинских детей, за которые Россия несет исключительную ответственность, – чтобы побудить администрацию Трампа занять более благоприятную позицию по отношению к России и добиться уступок от Соединенных Штатов в будущих переговорах", – отметили в ISW.

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Аналитики добавили, что попытки российских чиновников представить президента России Владимира Путина как готового к переговорам "гуманиста", в частности, имели место после серии разрушительных российских ударов по гражданскому населению Украины в последние месяцы, включая недавний удар, в результате которого в Днепре погибло не менее 14 человек. Этот удар был нанесен во время "Олешковского перемирия".

Как сообщал OBOZ.UA, 5 ноября Мелания Трамп приняла делегации Украины и России в Белом доме.

Разницы между представителями государства, ставшего жертвой агрессии, и представителями агрессора, который полностью несет ответственность за ад в Олешках, действующая администрация президента США вообще не делает.