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Виталий Портников
Виталий Портников

Журналист, публицист

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Новости политики / Мнения
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Кремль не заинтересован в переговорах: о чем свидетельствует состав российской делегации

Кремль не заинтересован в переговорах: о чем свидетельствует состав российской делегации
Переговоры в Абу-Даби. Источник: Мы Украина

Российские боты и украинские полезные идиоты начали распространять сказку о заинтересованности России в переговорах в Абу-Даби, которая якобы демонстрируется повышением уровня российской делегации.

Далее текст на языке оригинала.

Це брехня. Склад російської делегації практично не відрізняється від складу російської делегації у Стамбулі в 2025 році – хіба що тепер вирішено навіть не надсилати заступника міністра оборони Олександра Фоміна. І заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін (курує СНД), і очільник ГРУ генерал Ігор Костюков у Стамбулі були.

Реальна нова людина за столом перемовин – заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який є куратором США, але це саме тому що у Абу-Дабі, на відміну від Стамбулу, будуть тристоронні, а не двосторонні перемовини.

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Незмінність складу делегації і незацікавленість у підвищенні її рівня і є свідченням незацікавленості Кремля у реальному переговорному процесі і відсутності перспектив для ухвалення реальних рішень.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Виталия Портникова
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