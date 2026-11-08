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Страны G7 подчеркнули критическую важность сохранения независимости НБУ

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
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Страны G7 подчеркнули критическую важность сохранения независимости НБУ
Группа G7 поддержала позицию НБУ. Источник: Getty Images

Группа G7 приняла к сведению позицию Национального банка Украины (НБУ) относительно законопроекта об обращении виртуальных активов. В G7подчеркнули, что обеспечение финансовой стабильности, прозрачности и независимости НБУ критически важно для экономической устойчивости Украины.

Об этом сообщило представительство группы в Украине.

"Группа G7 принимает к сведению позицию НБУ относительно законопроекта об обращении виртуальных активов. Обеспечение финансовой стабильности, прозрачности и независимости НБУ остается чрезвычайно важным для экономической устойчивости Украины и эффективности международной поддержки", – говорится в сообщении представительства группы поддержки послов G7 в Украине в социальной сети Х в субботу.

Как сообщалось, 5 ноября НБУ заявил, что не поддерживает законопроект о виртуальных активах в текущей редакции из-за рисков для монетарного суверенитета и монополизации.

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НБУ заявил о невозможности поддержать в целом ко второму чтению законопроект №10225-д о регулировании рынка виртуальных активов в нынешней редакции и призвал народных депутатов доработать документ. По информации регулятора, окончательная редакция законопроекта, рекомендованная профильным комитетом Верховной Рады ко второму чтению в среду, 4 ноября, была предоставлена центробанку только накануне вечером.

"Процесс доработки документа не был достаточно прозрачным. Окончательную редакцию законопроекта, рекомендованную профильным Комитетом Верховной Рады ко второму чтению, НБУ получил только вчера поздно вечером. Она не учитывает ряд принципиальных договоренностей, достигнутых в ходе работы", – говорится в заявлении регулятора.

Центробанк поддерживает легализацию рынка на основе европейского регламента MiCA и рекомендаций МВФ, однако указывает на три ключевых риска документа. Первым риском регулятор называет неконтролируемый допуск иностранных токенов, которые фактически могут выполнять функции электронных денег, но не подпадают под соответствующее регулирование и надзор в странах эмиссии. Это создает прямые угрозы для монетарного суверенитета, трансмиссии монетарной политики, платежной инфраструктуры и финансовой стабильности. Позиция НБУ заключается в том, что центробанк должен иметь полномочия оценивать риски таких токенов и при необходимости ограничивать их обращение в Украине – аналогично полномочиям в отношении токенов, эмитированных внутри страны.

Вторым риском НБУ считает регуляторные пробелы и неравные требования. Упрощенный допуск иностранных виртуальных активов не должен позволять обходить требования, установленные для аналогичных украинских активов. Иначе возникают риски неконтролируемого распространения отдельных виртуальных активов и формирования сегментов рынка, которые фактически будут оставаться вне надлежащего государственного надзора. НБУ настаивает, что правила допуска иностранных активов должны исключать обход регуляторных требований и регуляторный арбитраж.

Третьим риском центробанк считает угрозы монополизации и коррупционных злоупотреблений при авторизации участников рынка. Изначальная позиция НБУ предусматривала отсутствие количественных ограничений для операторов торговых площадок при условии их соответствия установленным требованиям. Ради компромисса регулятор согласился с предложением НКЦБФР ограничить на первом этапе число таких операторов тремя юридическими лицами, определенными по итогам конкурса. Однако в окончательной редакции законопроекта четкое число операторов на первые пять лет отсутствует, а решение полностью оставлено на усмотрение НКЦБФР без надлежащих антимонопольных гарантий. НБУ требует устранить эти риски и обеспечить прозрачные правила авторизации.

"Призываем парламентариев доработать документ с привлечением всех участников законодательного процесса и учесть указанные замечания", – добавили в НБУ.

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