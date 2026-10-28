Кравченко заявил, что против него якобы готовили "насильственные действия" и вспомнил задержание Ткача

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениям"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениямМагазин Pepco в Познани. ИллюстрацияПопулярная польская сеть открыла первый магазин в Украине. Все адреса Pepco"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя бояВерховная Рада, рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2027 год. ИллюстрацияСоцстандарты за чертой бедности, новый курс доллара, рост цен: бюджет-2027 прошел первое чтение в Раде"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с Украиной"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с УкраинойРоссия ударила по Харькову: горели многоэтажка и частный дом, среди пострадавших – ребенок. Фото и видеоРоссия ударила по Харькову: горели многоэтажка и частный дом, среди пострадавших – ребенок. Фото и видеоатака шахедовРоссия ударила по Украине баллистической ракетой и 88 БПЛА, более 70 целей сбили силы ПВО: последствия вражеских ударовБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов к 1 ноября: банкир дал прогнозСилы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. ФотоСилы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Кравченко заявил, что против него якобы готовили "насильственные действия" и вспомнил задержание Ткача

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
132
Кравченко заявил, что против него якобы готовили "насильственные действия" и вспомнил задержание Ткача
Кравченко заявил, что против него якобы готовили "насильственные действия". Источник: Руслан Кравченко/Facebook

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пожаловался, что против него готовили "насильственные действия". По его словам, за ним была направлена ​​группа лиц, которая должна была совершить эти самые действия.

Более того, Кравченко обвинил в попытке совершения "насильственных действий" руководство НАБУ и САП. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Кравченко, еще в сентябре он получил информацию о том, что вслед за ним была направлена ​​группа лиц, которая должна была совершить против него противоправные насильственные действия. Также ему сказали прямо, что отправить эту группу просили руководители НАБУ и САП.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
44,2 т.
Путин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями
44,2 т.
Путин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями
Роман ПрядунРоман Прядун
28,6 т.
Путин хочет больше, чем Донбасс: зачем Кремлю новые переговоры в Абу-Даби. Интервью с Огризко
28,6 т.
Путин хочет больше, чем Донбасс: зачем Кремлю новые переговоры в Абу-Даби. Интервью с Огризко
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
2,8 т.
Индия рекордно нарастила продажи боеприпасов союзникам Украины: в Bloomberg раскрыли цифры
2,8 т.
Индия рекордно нарастила продажи боеприпасов союзникам Украины: в Bloomberg раскрыли цифры

Новость дополняется…

Похожие темы
Офис генерального прокурора Украины (ОГП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Руслан КравченкоРуслан Кравченко
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!