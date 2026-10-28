Кравченко заявил, что против него якобы готовили "насильственные действия" и вспомнил задержание Ткача
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пожаловался, что против него готовили "насильственные действия". По его словам, за ним была направлена группа лиц, которая должна была совершить эти самые действия.
Более того, Кравченко обвинил в попытке совершения "насильственных действий" руководство НАБУ и САП. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Кравченко, еще в сентябре он получил информацию о том, что вслед за ним была направлена группа лиц, которая должна была совершить против него противоправные насильственные действия. Также ему сказали прямо, что отправить эту группу просили руководители НАБУ и САП.
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