Кравченко заявил, что против него якобы готовили "насильственные действия" и вспомнил задержание Ткача

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пожаловался, что против него готовили "насильственные действия". По его словам, за ним была направлена ​​группа лиц, которая должна была совершить эти самые действия.

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Более того, Кравченко обвинил в попытке совершения "насильственных действий" руководство НАБУ и САП. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Кравченко, еще в сентябре он получил информацию о том, что вслед за ним была направлена ​​группа лиц, которая должна была совершить против него противоправные насильственные действия. Также ему сказали прямо, что отправить эту группу просили руководители НАБУ и САП.

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