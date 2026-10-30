Кравченко в Вене мог приютить одесский бизнесмен, фигурирующий в двух делах НАБУ и САП: всплыли подробности

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник, которого украинские правоохранители подозревают в причастности к преступной группе, мог помочь Руслану Кравченко обустроиться в Австрии. Журналисты "Украинской правды" предполагают, что люди из окружения предпринимателя могли поспособствовать задержанию съемочной группы в Вене, когда она искала бывшего генпрокурора.

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Об этом говорится в расследовании от "УП" "КарфагенПрокурор. Почему на самом деле в Вене задержали журналистов "Украинской правды?"". Его авторы проанализировали материалы австрийского следствия и пообщались с источниками в политических, деловых и силовых кругах.

Галантерник – близкий к Кравченко человек, и он мог помочь ему обустроиться в Вене. Сам бизнесмен уже много лет находится за границей. Украинские следователи подозревают его в участии в преступной группе, деятельность которой нанесла ущерб одесской общине.

Собеседники издания в антикоррупционных органах также не исключают, что Галантерник мог быть одним из непубличных организаторов атаки на НАБУ и САП в июле 2025 года. Кроме того, источники в силовых ведомствах предполагают, что бизнесмен мог дать показания против антикоррупционных органов, в частности по делу народного депутата Федора Христенко.

После их появления возле дома в Вене, где мог проживать Кравченко, в австрийскую полицию обратились люди, вероятно связанные с Галантерником.

Эксперт по расследованиям Михаил Ткач заявил, что показания против съемочной группы могли дать сотрудники связанной с бизнесменом недвижимости, а также его вероятный водитель.

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"Из материалов следствия, которые есть в распоряжении нашей редакции, можно сделать вывод, что показания против нашей съемочной группы, съемочной группы Украинской правды, могли дать именно представители персонала того самого Галантерника: помощница руководителя объекта недвижимости и, вероятно, водитель самого Галантерника", – рассказал Ткач.

Один из свидетелей сообщил правоохранителям, что за его автомобилем следили. Журналисты действительно ехали за ним и сняли, как он привез в центр Вены мужчину, похожего на Галантерника. В то же время в своих показаниях водитель не упомянул пассажира.

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Другой свидетель заявил о съемке из автомобиля, которым пользовались Ткач и оператор УП Юрий Бондаренко. Он также сообщил, что водитель был похож на одного из мужчин, которых считали подозрительными.

Один из двух задержанных в Вене военнослужащих Главного управления разведки действительно внешне похож на Бондаренко.

Согласно материалам, которые проанализировала УП, 14-18 сентября австрийская спецслужба опекала украинца, которому, по имеющейся информации, угрожала опасность. Этот человек сообщил, что видел командира подразделения "Артан" Виктора Торкотюка в отеле Park Hyatt в Вене.

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Правоохранители проверили личность Торкотюка. Он объяснил, что приехал в Австрию как турист.

6 октября в Вене задержали двух его подчиненных. При них были военные билеты, скрытые камеры и трекеры. Задержанные заявили, что находятся в отпуске. Торкотюк подтвердил австрийской спецслужбе, что эти военнослужащие являются его подчиненными.

В одном из служебных рапортов также упоминался оператор УП Бондаренко. В документе отмечалось, что у Торкотюка была фотография польского автомобиля, которым пользовались двое военнослужащих ГУР и журналист во время наблюдения в Вене.

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В другом документе австрийские правоохранители утверждали, что Бондаренко и один из задержанных военных якобы вместе выехали со стоянки. В подтверждение этой версии они ссылались на записи камер наблюдения и информацию компании по прокату автомобилей.

Однако, как подчеркивает УП, на кадрах, приобщенных к делу, рядом с Бондаренко находился Ткач, а не военнослужащий ГУР. Источники издания в разведке рассказали, что в какой-то момент военные заметили слежку за собой, но получили команду продолжать работу.

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После задержания 8 октября Ткач и Бондаренко объяснили на допросах, что выполняли редакционное задание и пытались установить местонахождение Кравченко.

Австрийские правоохранители проверили через Центральный реестр мест проживания, зарегистрирован ли бывший генпрокурор по адресу, возле которого работали журналисты.

В служебных записках прокурора за ночь на 9 октября указано, что объяснения журналистов выглядели достоверными, а связь Бондаренко с военнослужащими ГУР не установили.

"Запрос в ZMR показал, что целевое лицо там зарегистрировано. По словам звонившего, рассказы в целом совпадают и вполне достоверны. Приказ о немедленном освобождении из-под стражи", – говорится в документах, приведенных в расследовании.

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УП считает, что результаты проверки подтверждают: журналистам удалось установить адрес Кравченко в Вене. Редакция также предполагает, что именно он мог быть тем украинцем, которого охраняли австрийские спецслужбы.

Журналисты обратились к Галантернику за комментарием, однако он не ответил на сообщения и звонки. Редакция также предложила Кравченко прокомментировать ситуацию или дать интервью.

28 октября Кравченко заявил, что руководители НАБУ и САП якобы просили направить в Австрию группу для совершения насильственных действий против него. Приказы этой группе будто бы поступали из Офиса президента.

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Бывший генпрокурор также связал журналистов "Української правди" с военнослужащими ГУР. В то же время, как отмечает издание, он не объяснил, почему не вернулся в Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Вене задержали руководителя отдела журналистских расследований "Української правди" Михаила Ткача. Журналист находился в Австрии при выполнении редакционного задания, связанного с поиском бежавшего генерального прокурора Руслана Кравченко.