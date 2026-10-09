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Блог

Николай Голомша
Николай Голомша

Экс-заместитель Генпрокурора Украины

Новости политики / Мнения
Time to read4 мин
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Блог |

Краматорск и Прилуки – это не фон для нефтяных сделок. Погибшие украинцы – не цена за договоренности Трампа с Путиным

Краматорск и Прилуки – это не фон для нефтяных сделок. Погибшие украинцы – не цена за договоренности Трампа с Путиным
Разрушенный дом в Прилуках. Источник: Прокуратура Украины

Краматорск. Прилуки. Погибшие мирные люди. А за кулисами – переговоры посланцев Трампа с представителями путина о нефтяных активах "Лукойла" и газопроводах "Северный поток". Украинцы гибнут, а будущие доходы с россией уже становятся предметом обсуждения. Это цинизм, который нельзя замалчивать.

Пока российские ракеты убивают украинцев, администрация Дональда Трампа ищет возможности для экономических договоренностей с москвой. Но действующие санкции США и ЕС создают серьезные правовые препятствия для таких планов.

Почему вместо усиления экономического давления на агрессора обсуждают перспективы его возвращения в энергетический бизнес?

ПОЛИТИКА ТРАМПА: ДАВЛЕНИЕ НА УКРАИНУ, А НЕ НА АГРЕССОРА

Украинские власти стараются не испортить отношения с Трампом. Мы понимаем значение американской помощи, хотя она сейчас приостановлена. Но дипломатическая осторожность властей лишает гражданское общество права говорить горькую правду.

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Трамп демонстрирует готовность к договоренностям с путиным, не отводя центрального места в переговорном процессе требованиям международного права. Его переговорщики не сделали публичное осуждение агрессии основой своих инициатив, а сам переговорный процесс снова и снова описывают как зашедший в тупик.

Где требование к путину прекратить ракетные удары по украинским городам? Где принуждение к выполнению резолюций Генеральной Ассамблеи ООН? Где гарантия, что агрессор не получит вознаграждения за оккупацию?

Вместо этого мир слышит о переговорах, компромиссах и возможных бизнес-проектах.

Трамп фактически поставил Украину и россию в неравное положение: Украине – если хотите вернуть территории, возвращайте; путину – если хотите украинские земли, завоевывайте. Такая логика превращает международное право в право сильнейшего, а защиту собственной территории – в проблему самой жертвы агрессии.

Это не нейтралитет. Это опасное поощрение логики захватчика.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – НЕ ПРЕДМЕТ ТОРГОВ

2 марта 2022 года Генеральная Ассамблея ООН резолюцией ES-11/1, принятой 141 голосом, осудила агрессию россии и потребовала вывода ее войск из Украины.

Это требование не исчезло из-за переговоров Трампа с путиным. Оно не утратило силы из-за усталости от войны. И оно не может быть заменено соглашением, которое вознаграждает агрессора.

Если переговоры не опираются на международное право, а санкции становятся предметом коммерческого торга, возникает угроза всей системе международной безопасности.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ

1. К Конгрессу США: обеспечить жесткий контроль над политикой администрации в отношении россии, не допустить обхода санкций и продвигать санкционные меры, в частности инициативы Линдси Грэма.

2. К администрации Трампа: прекратить курс на экономические уступки москве без реального прекращения агрессии. Никакого возвращения российского энергетического бизнеса к обычной международной деятельности ценой безопасности Украины.

3. К США и европейским партнерам: усилить военную помощь Украине – прежде всего в области ПВО, боеприпасами и средствами, необходимыми для защиты людей и критической инфраструктуры. Санкции должны ограничивать способность россии вести войну, а помощь Украине – усиливать ее способность защищаться.

4. К Генеральной Ассамблее ООН: требовать выполнения принятых резолюций, усиливать международное давление на россию и использовать механизмы Устава ООН, в частности процедуру "Единство во имя мира", когда Совет Безопасности заблокирован российским вето.

5. К украинским властям: не подменять государственные интересы стремлением сохранить благосклонность Вашингтона. В дальнейшем публично и последовательно заявлять: территории Украины, ее суверенитет и право на самооборону не продаются и не обмениваются на политические обещания.

6. Гражданскому обществу Украины: объединить усилия и требовать от американских законодателей, европейских правительств и ООН конкретных решений, а не очередных деклараций.

ХВАТИТ!

Хватит молчать, когда на украинской крови и руинах строят перспективы будущих прибылей.

Хватит бояться называть опасную политику опасной только потому, что ее проводит президент США.

Мы благодарны американскому народу за поддержку и всем конгрессменам, сенаторам, общественным деятелям, артистам и актерам, которые поддерживают Украину. Мы выступаем против политики, которая оказывает давление на Украину, не заставляя путина прекратить агрессию, и в то же время открывает перспективы для бизнеса с государством-агрессором.

Краматорск и Прилуки – это не фон для нефтяных сделок. Погибшие украинцы – не цена за договоренности Трампа с путиным.

Общественность Украины требует: жестких санкций против россии, реального давления на агрессора, военной помощи Украине и переговоров на основе международного права.

Не мир за счет Украины. Не бизнес вместо ответственности. Не уступки агрессору.

Хватит игр на костях!

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Николая Голомши
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