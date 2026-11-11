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"Каждая пядь российской земли будет возвращена": Мединский "замахнулся" на территории Украины после переговоров в Абу-Даби

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
11,4 т.
"Каждая пядь российской земли будет возвращена": Мединский "замахнулся" на территории Украины после переговоров в Абу-Даби
Владимир Мединский. Источник: Скриншот

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились сегодня, 11 ноября. После встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия якобы вернет "каждую пядь своей земли", а европейские издания живут в мире иллюзий.

Об этом сообщают российские СМИ. Мединский отреагировал на публикации европейской прессы о позиции Украины по территориальному вопросу.

"Каждая пядь российской земли будет возвращена так или иначе. Европейские газеты, которые пишут, что Украина отвергает эту тему, пусть продолжают жить в мире своих иллюзий", – заявил он.

Что предшествовало

Напомним, что 10 и 11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. После встречи Мединский сообщил, что делегации обменялись позициями: по некоторым вопросам им удалось найти общий язык, по другим – нет.

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По словам российского переговорщика, главной темой обсуждений стала европейская система безопасности. Он заявил, что война в Украине выявила серьезные недостатки этой системы, поэтому ее нужно пересмотреть комплексно. По мнению Мединского, будущую архитектуру безопасности в Европе следует обсуждать уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

Также представитель РФ сообщил, что Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Детали этой договоренности, по его словам, должны объявить в ближайшее время.

Отдельно Мединский обвинил европейские страны в якобы содействии гибели мирного населения и заявил, что не видит оснований для переговоров с ними. В то же время американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера он назвал искренними и эффективными людьми.

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