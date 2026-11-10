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Екатерина Марголис
Екатерина Марголис

Художница, писательница, преподавательница живописи

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Новости политики / Мнения
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Каждый диктатор, которого не осудила история, становится вдохновением для следующего

Каждый диктатор, которого не осудила история, становится вдохновением для следующего
Глава Кремля Владимир Путин

Пока на первых полосах будут имена негодяев и убийц, а не их жертв, пока в каждой газете и в каждом посте мы будем видеть путина, трампа или нетаньяху, пока вся система знания о мире будет устроена по праву сильного, а не того, кто прав (не в смысле правого и левого – эта анахроническая бинарность набила оскомину отдельно), пока у убийц будут имена, а у жертв только цифры, будут новые путины, трампы и нетаньяху. 

"Сестра краковского стрелка была художницей", – пишет кто-то в комментариях. "Да нет, обычная студентка художественного колледжа", – отмахивается журналист.

Пока журналисты продолжают, не осознавая этого, видеть мир через ту же призму, что и объекты их репортажей, и подробно разбирают биографию убийцы и его арсенал, мне кажется куда важнее говорить о другом: об отце, хранившем дома 11 стволов, о самой патриархальной матрице воспитания "настоящего мужчины", в которой оружие становится атрибутом мужественности, а способность причинять насилие – нормой.

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И мне хочется спросить вас и себя: имя Брейвика всем знакомо, а сколько имен и лиц его жертв мы помним сегодня? А погибших в боинге, сбитом гиркинской сворой?

Нам необходим пересмотр самих линз, через которые мы смотрим на насилие, самой эпистемологии – того, как устроено наше знание о нем и его восприятие в обществе. И вопросы к СМИ тут огромные. И к самому устройству этой профессии, и к подготовке к ней.

Но даже шире. Сегодня, в век соцсетей, каждый и каждая – сами себе журналисты.

Господи, как стыдно читать в последнее время людоедские комментарии, особенно русскоязычные, на всем протяжении политического и аполитичного спектра: от зетников до якобы либералов.

Про все. Про Украину. Про летящие еженощно ракеты. Про разбомбленный центр для детей с инвалидностью. Про Америку и мусульманских, чернокожих кандидатов, выигравших выборы, и кандидатуру женщины из числа коренных народов.

Про Европу, для которой, да, в отличие от озверевших травматиков – выходцев из ГУЛАГа и СССР, – не норма смотреть на замерзающих по колено в воде детей и гоготать: "Гыгыгы, так им и надо, хотели воды – пожалуйста". И это от людей, чье рождение само по себе – чудо выжившего в Катастрофе еврейства. Риторика один в один – нацистская риторика тридцатых: заменить слово "еврей" на "араб" – и будет неотличимо.

Европа, и в частности Нидерланды, возмущена именно этим. И портреты Анны Франк – именно поэтому. Но для вас сотни тысяч европейцев с нормальными человеческими представлениями – это леваки, идиоты и антисемиты.

Антисемитизм – это, оказывается, когда не хочешь принимать за норму убийство детей, депортации, насилие и нарушение международного права. Когда требуешь санкций за это.

Если это теперь антисемитизм, что такое тогда антоним антисемитизма – поддержка всего этого, что ли?

Я, человек с еврейскими корнями (да-да, ваша любимая митохондрия: генетически мтДНК передается по матери, галахически еврейское происхождение тоже определяется по матери – но это разные вещи; я еврейка по отцу), никогда этого не пойму.

Мне отвратительно любое оправдание запредельного зверства 7 октября. Мне отвратительно все, начиная с 8 октября: выбор в пользу войны и ковровых бомбежек ради сохранения собственной власти нетаньяху, а не приоритет спасения заложников (именно этот вопрос я тогда задала публично и подвергалась жутчайшему хейту— а ведь Израиль всегда славился именно отношением к каждому своему гражданину и точечными, ювелирными операциями по спасению— я помню с детства ).

Мне отвратительна и сейчас уже после прошедших выборов манипуляция обществом, находящим оправдание собственного глубинного шовинизма и людоедства – седьмым октября. Израильтяне сегодня больны не меньше россиян. Впрочем, это во многом пересекающиеся множества.

И то, что россия, как традиционно и СССР, паразитирует и на ближневосточных конфликтах, и на европейских протестах, и на демонстрациях (недавние французские исследования показали это в цифрах), и на деколониальной теме, – не значит, что все эти темы нужно сразу подарить российской пропаганде и назло дяде защищать с пеной у рта исключительно собственную ксенофобию и шовинизм (расизм, исламофобию и далее по списку) и право государства на насилие и дискриминацию.

"Раз Евтушенко против колхозов, то я за" – инфантильная логика несвободных людей, все еще отсчитывающих свои ценности от советской (антисоветской) травмы.

Свобода – это всегда личный выбор критического ума, открытых глаз и совести. И личный риск оказаться в меньшинстве или где-то совпасть с большинством и быть обвиненным в том или в другом.

Я смотрю на фотографии детей и женщин по колено в воде, в сдуваемых ветром палатках. И читаю эту русскоязычную жуть. Я лично пережила не одно наводнение в Венеции, потеряла в потопе дом, книги и собственную мастерскую. Мне хватило собственных детей, сутки просидевших в холоде и без света— для меня эти кадры отдельный триггер.

А вот сводка из Украины за 9 ноября. Накануне очередных переговоров в Абу-Даби россия запустила за ночь 317 дронов. По приведенным данным, 276 сбиты; попадания зафиксированы в 31 месте, падение обломков – еще в девяти.

В Одессе дрон ударил по складу с продуктами для детских садов и школ. Трое погибших, один человек в тяжелом состоянии.

В Кременчуге полностью уничтожен центр социализации и реабилитации детей с инвалидностью "Колибри". Сгорели учебные помещения, кабинеты логопедов, пособия, реабилитационное оборудование. При ночных ударах по городу и району ранены семь человек, среди них ребенок.

В Хмельницком дроны попали в жилые дома, начался пожар. В Деснянском районе Киева обломки упали рядом со школами. В Киевской области погибла 82-летняя женщина. В Харькове ранены трое, двухлетний ребенок – в реанимации.

Без электричества остались потребители в половине областей Украины. Только со 2 по 8 ноября – 128 российских ударов по энергетическому и нефтегазовому сектору.

И мне ненормальна нормализация этого все в той же Европе, где это происходит. И выборочная эмпатия тоже.

И снова – погибшие, раненые, ребенок в реанимации. И "война Кремля, а не россиян" – вчерашние слова моей бывшей подруги-журналистки хор.ру. И это на пятом году полномасштабного геноцида с участием миллионов!

Опять путин, путин, путин. Сказал, подумал, хочет, не хочет…

И за редкими исключениями – знаменитостей – имена убитых будут помнить в результате лишь близкие.

Пока на первом плане – и в истории, и в памяти – будут оставаться диктаторы и убийцы, все новые и новые будут вдохновляться их примером. Геростратова слава.

В Древнем Риме недаром люди придавали такое огромное значение надгробным памятникам и эпитафиям и готовы были платить баснословные деньги за то, чтобы поставить свое надгробие в первом ряду у дороги, ведущей в город. "Non omnis moriar" – "Весь я не умру": слова Горация, перепетые потом десятками европейских и даже русских поэтов.

Пока хоть одни губы читают мое имя, я жив. Мы не можем вернуть ушедших, но можем не дать им исчезнуть в небытии, куда их отправили убийцы, позаботившись даже об исчезновении их имен. И лиц с фотографий. В Древнем Риме одной из форм посмертного наказания было то, что мы называем damnatio memoriae: стирание имени с памятников и постаментов, вымарывание его из текста и контекста публичной жизни.

Подобная практика исторически применялась и в Венецианской республике, хотя в несколько другой форме. Так, в зале Большого совета среди портретов дожей на месте изображения Марино Фальера – черный покров. Дож был казнен в 1355 году за попытку переворота и заговор против Республики. Надпись на месте его портрета семиотически парадоксальна: "Здесь место Марино Фальера, обезглавленного за преступления".

Диктатуры недаром всегда начинали с памяти – главного кровотока живого общества.

И наоборот.

Почему мы склоняем по сто раз в день имена убийц? Зачем?

И я хочу вернуться в Краков. Когда-то, много лет назад, я мечтала туда вернуться, там жить и учиться.

Этот город, люди и язык, который я выучила, мне не чужие.

Магдалена Оксиньская. Не просто "сестра стрелка". Молодая художница, студентка третьего курса живописи Краковской академии изящных искусств. В 2024 году у нее была собственная выставка. Вот ее картины, ее неповторимый взгляд на мир: то, что было видно только ей и что она уже умела передавать другим. Ее убил брат. Вместе с родителями.

И с домашними кошками.

И вторая погибшая художница – Иза, Изабела Возна, WoznaArt. Она приехала в Краков на открытие собственной выставки в галерее Clava Lounge 6 ноября.

У нее осталось четверо детей.

Последняя запись на ее странице – афиша выставки и "Serdecznie zapraszam". "Сердечно приглашаю".

Вот на что я хочу смотреть. На их картины, на их лица. Читать их слова. Запомнить их имена.

Да, я знаю, всех волнует хоккей – и я тоже возмущена очередным беспардонным, продажным решением по нормализации страны-террориста, но убитые дети, художники, писатели, поэты и просто неповторимые люди для меня – приоритет.

И в истории краковской стрельбы – вне зависимости от того, причастна ли к ней россия, – меня волнуют застреленные люди, лошади, кошки.

И две художницы, которые уже ничего не напишут.

Женщины с кистями и палитрами, их жизнь, их картины, оставшиеся без матери дети. Они интересуют меня куда больше, чем виды стволов, мужики с палками и клюшками и кто там из русскоязычных антипутинцев при ПАСЕ подписал или не подписал какую-то часть декларации на эту тему.

Такая вот личная профдеформация.

Извините.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Екатерины Марголис
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