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"Каждый день промедления – это потери и разрушения": Зеленский подчеркнул важность выполнения программы PURL. Видео

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
252
"Каждый день промедления – это потери и разрушения": Зеленский подчеркнул важность выполнения программы PURL. Видео
Зеленский подчеркнул важность выполнения программы PURL. Источник: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы как можно более быстрые поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, которые используют для перехвата российской баллистики. По его словам, особенно важно обеспечить бесперебойную работу программы PURL, поскольку задержки с поставками вооружения напрямую влияют на способность Украины защищать города и общины от российских ударов.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Гааге с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Президент подчеркнул, что ключевой дефицит Украины сейчас – именно ракеты для Patriot, а необходимые ресурсы есть как в Европе, так и в Соединенных Штатах.

Украине нужны ракеты для Patriot

Владимир Зеленский отметил, что Россия делает основную ставку на баллистические ракеты, особенно накануне зимы.

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"Ключевой дефицит у нас сейчас – ракеты для "Пэтриотов", чтобы перехватывать российскую баллистику. Именно на баллистику россияне делают ключевую ставку в войне, особенно перед зимой", – сказал президент.

По его словам, Украине сейчас особенно необходимо содействие именно в обеспечении средствами для противодействия баллистическим ракетам.

"Этот ресурс есть в Европе, он есть у наших партнеров в Америке", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский призвал не откладывать поставки по PURL

Президент отдельно подчеркнул необходимость полноценного выполнения программы PURL, по которой Украина получает необходимое вооружение.

"Важно, чтобы соответствующие программы действительно работали, в частности программа PURL, и чтобы американская сторона не откладывала поставки по программе. Мы очень рассчитываем на поддержку этого на всех уровнях", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для Украины задержка с поставками имеет тяжелые последствия, поскольку российские баллистические удары по украинским городам и общинам продолжаются ежедневно.

"Каждый день отсрочки для нас – это потери, разрушения, учитывая, что российская баллистическая операция против наших городов и общин продолжается ежедневно, без перерыва. Необходимы соответствующие поставки", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский объяснил ситуацию с поставками ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина в 2026 году получает в среднем лишь 12 таких ракет в месяц. Поэтому Киев договаривается о дополнительных поставках с другими странами, преимущественно европейскими.

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