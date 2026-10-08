"Каждый день позволяет Москве поддерживать войну": сенаторы призвали Трампа как можно скорее применить против России закон Грэма

Спустя почти месяц после подписания закона о масштабных американских санкциях, названного в честь покойного республиканца Линдси Грэма, Вашингтон так и не усилил давление на Москву. Двухпартийное руководство Сената призвало администрацию президента США Дональда Трампа как можно скорее ограничить поток финансовых ресурсов, подпитывающих войну Российской Федерации против Украины.

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Соответствующее письмо было адресовано министру финансов Скотту Бессенту и государственному секретарю Марко Рубио. Об этом пишет AP.

С призывом ужесточить санкции выступили Джин Шахин (представительница Нью-Гэмпшира, главная демократка в Комитете Сената по международным отношениям) и Роджер Викер (республиканец от Миссисипи, глава Комитета по вооруженным силам).

Какие новые ограничения могут быть введены в США

Сенаторы заявили, что самым неотложным приоритетом должна быть борьба с так называемым теневым флотом, который РФ использует для транспортировки нефти и обхода действующих санкций.

Политики также настаивают на прекращении развития российской спутниковой системы, которая, как предупреждает Украина, может помогать оккупантам проводить бомбардировки в режиме реального времени.

Крайне важно, "чтобы администрация парализовала глобальные финансовые сети, позволяющие России уклоняться от наших санкций" и осуществлять платежи "вне пристального внимания США". Сенаторы считают, что следует сосредоточиться именно на зарубежных банковских филиалах, в частности в Шанхае, и "растущей сети киргизских финансовых учреждений", которые служат расчетными центрами для подсанкционной сферы.

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"Иностранные банки нужно заставить сделать выбор. Они могут либо вести бизнес с Соединенными Штатами, либо финансировать войну России. Они не могут делать и то, и другое", – заявили Шахин и Викер.

Кроме того, закон Грема запрещает все новые американские инвестиции в РФ. Важно, чтобы Министерство финансов США "выдало четкие регуляторные указания до октябрьского срока (18 октября, по истечении 30-дневного периода рассмотрения. – Ред.), чтобы обеспечить полное пресечение этих потоков капитала".

Еще один рычаг давления – остановка потока технологий и электроники двойного назначения. Вашингтон способен использовать доступные инструменты санкций для "наказания организаций, питающих российский военно-промышленный комплекс".

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"Каждый день, который проходит без максимального экономического давления, позволяет Москве поддерживать эту военную эскалацию", – предупредили Шахин и Викер.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр энергетики США Крис Райт утверждает, что решение о возможных тарифах для крупнейших покупателей российской нефти Дональд Трамп будет принимать после оценки последствий для экономики и цен на энергоносители.

– "Он будет оценивать компромиссы. Он неустанно работал, чтобы попытаться положить конец этой войне", – сказал министр о президенте Соединенных Штатов.