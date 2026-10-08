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"Каждый день позволяет Москве поддерживать войну": сенаторы призвали Трампа как можно скорее применить против России закон Грэма

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Иллюстрация

Спустя почти месяц после подписания закона о масштабных американских санкциях, названного в честь покойного республиканца Линдси Грэма, Вашингтон так и не усилил давление на Москву. Двухпартийное руководство Сената призвало администрацию президента США Дональда Трампа как можно скорее ограничить поток финансовых ресурсов, подпитывающих войну Российской Федерации против Украины.

Соответствующее письмо было адресовано министру финансов Скотту Бессенту и государственному секретарю Марко Рубио. Об этом пишет AP.

С призывом ужесточить санкции выступили Джин Шахин (представительница Нью-Гэмпшира, главная демократка в Комитете Сената по международным отношениям) и Роджер Викер (республиканец от Миссисипи, глава Комитета по вооруженным силам).

Какие новые ограничения могут быть введены в США

Сенаторы заявили, что самым неотложным приоритетом должна быть борьба с так называемым теневым флотом, который РФ использует для транспортировки нефти и обхода действующих санкций.

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Политики также настаивают на прекращении развития российской спутниковой системы, которая, как предупреждает Украина, может помогать оккупантам проводить бомбардировки в режиме реального времени.

Крайне важно, "чтобы администрация парализовала глобальные финансовые сети, позволяющие России уклоняться от наших санкций" и осуществлять платежи "вне пристального внимания США". Сенаторы считают, что следует сосредоточиться именно на зарубежных банковских филиалах, в частности в Шанхае, и "растущей сети киргизских финансовых учреждений", которые служат расчетными центрами для подсанкционной сферы.

"Иностранные банки нужно заставить сделать выбор. Они могут либо вести бизнес с Соединенными Штатами, либо финансировать войну России. Они не могут делать и то, и другое", – заявили Шахин и Викер.

Кроме того, закон Грема запрещает все новые американские инвестиции в РФ. Важно, чтобы Министерство финансов США "выдало четкие регуляторные указания до октябрьского срока (18 октября, по истечении 30-дневного периода рассмотрения. – Ред.), чтобы обеспечить полное пресечение этих потоков капитала".

Еще один рычаг давления – остановка потока технологий и электроники двойного назначения. Вашингтон способен использовать доступные инструменты санкций для "наказания организаций, питающих российский военно-промышленный комплекс".

"Каждый день, который проходит без максимального экономического давления, позволяет Москве поддерживать эту военную эскалацию", – предупредили Шахин и Викер.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр энергетики США Крис Райт утверждает, что решение о возможных тарифах для крупнейших покупателей российской нефти Дональд Трамп будет принимать после оценки последствий для экономики и цен на энергоносители.

– "Он будет оценивать компромиссы. Он неустанно работал, чтобы попытаться положить конец этой войне", – сказал министр о президенте Соединенных Штатов.

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