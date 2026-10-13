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"Контакты продолжаются": в Кремле сделали циничное заявление об "энергетическом перемирии"

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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"Контакты продолжаются": в Кремле сделали циничное заявление об "энергетическом перемирии"
Дмитрий Песков

В Кремле заявили, что контакты по поводу возможного "энергетического перемирия" с Украиной продолжаются, однако какого-либо прогресса пока нет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также прокомментировал возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведение выборов в Украине.

Кроме того, он высказался о договоренностях с США по поводу дизельного топлива и сообщении о якобы подготовленном мирном плане США и Европы. В то же время в Москве заявили, что не знают подробностей этого документа, а российские энергоресурсы и в дальнейшем будут продаваться на мировых рынках.

Что в Кремле заявили о "энергетическом перемирии"

Дмитрий Песков сообщил, что контакты по поводу возможного "энергетического перемирия" в Украине продолжаются, однако каких-либо изменений пока нет.

В то же время пресс-секретарь Кремля заявил, что позиция России относительно возможной встречи Путина с Зеленским и необходимости проведения выборов в Украине якобы хорошо известна.

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Россия продолжит продавать энергоресурсы

Отвечая на вопрос ТАСС, Песков заявил, что Россия и впредь будет продавать свои энергоресурсы на мировых рынках, назвав их конкурентоспособным товаром.

Договоренности с США по дизельному топливу он назвал взаимовыгодной частью двустороннего сотрудничества, которая якобы не имеет прямой связи с позицией Москвы в отношении Украины. По словам пресс-секретаря Кремля, эти договоренности отвечают интересам России, США и мировых энергетических рынков.

В Кремле прокомментировали возможный мирный план

Песков также заявил, что в Москве ознакомились с публикацией The Washington Post о якобы подготовленном США и Европой "мирном плане" в отношении Украины. В то же время он утверждает, что Кремлю ничего не известно о содержании документа.

Путин проведет международный телефонный разговор

Отдельно пресс-секретарь Кремля сообщил, что в ближайшее время у Путина запланирован международный телефонный разговор. Кроме того, сегодня российский президент должен встретиться с главой Министерства транспорта РФ.

Напомним, ранее президент заявил, что Украина будет реагировать на российские удары по энергетической инфраструктуре, с помощью которых РФ пытается усилить давление на украинцев в преддверии зимы. Российские войска продолжают атаковать электростанции, энергосети и другие важные объекты, что создает угрозу для миллионов граждан.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", – заверил лидер Белого дома.

– Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

– Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент сказал, что"ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".

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