В отношениях между агрессором и жертвой одним из крупнейших политических подарков кремлю стала позиция Дональда Трампа и его ближайшего окружения. Как мы уже неоднократно заявляли, вместо принуждения агрессора к прекращению войны Белый дом систематически давит на Украину, требуя территориальных уступок. Фактически речь идет о том, чтобы завершить российскую агрессию, вознаградив путина за убийства, оккупацию и разрушение Украины.

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Но американская демократия оказалась гораздо шире политических амбиций одного президента.

Еще до выборов мы увидели беспрецедентное сближение республиканцев и демократов в Конгрессе и Сенате вокруг принципиального вопроса: нельзя позволить администрации Трампа превратить американскую внешнюю политику в инструмент обслуживания интересов кремля.

Особенно показательна реакция американских законодателей на попытку открыть американский рынок для российского дизельного топлива. 16 октября конгрессмен Грегори Микс представил двухпартийный законопроект Prohibit Corrupt Russia Oil Deals Act, призванный заблокировать нефтяные договоренности Трампа с путиным. Законодатели прямо поставили вопрос о незаконности обхода введенных Конгрессом ограничений. Сенаторы обеих партий также предупредили американские банки, порты и топливные компании об ответственности по закону за участие в таких операциях.

Это уже не просто политическое несогласие. Это применение законодательного контроля над исполнительной властью.

И здесь есть особенно красноречивый юридический аспект: согласно 18 U.S.C. § 545, за сознательный ввоз товаров вопреки закону, а также за определенные действия по их приобретению или реализации после незаконного ввоза может наступить уголовная ответственность – до 20 лет лишения свободы. Именно на эту норму обратили внимание американские законодатели. Следовательно, президентская политическая договоренность сама по себе не отменяет законодательного запрета.

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То же касается военной помощи Украине.

Администрация Трампа превратила механизм поддержки Украины в инструмент политического торга. Даже вооружение, закупленное за счет европейских партнеров, сталкивается с американскими административными препятствиями. В частности, Пентагон под руководством Пита Хегсета задерживает согласование передачи Украине американских ракет-перехватчиков Patriot, приобретенных партнерами.

Нужно осознать последствия такой политики. Когда Украина не получает необходимых средств противовоздушной обороны, под угрозой оказываются не абстрактные военные показатели, а жизни мирных жителей, жилые кварталы, больницы, энергетика и города – гибнет гражданское население и происходит настоящий геноцид.

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В то же время американские посланники требуют от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Но почему Вашингтон пытается ограничить право Украины поражать законные военные и военно-промышленные цели на территории государства-агрессора, тогда как сама Россия продолжает систематически уничтожать украинскую инфраструктуру и убивать мирных людей?

Здесь необходимо расставить акценты. Удары по российским НПЗ – это не просто борьба за экономическое ослабление России. Это лишение ее военной машины топлива, финансовых ресурсов и возможности продолжать террор. Экономический эффект важен, но первоочередной смысл – снижение способности агрессора убивать украинцев.

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И вот теперь результаты американских выборов открывают новый политический этап.

Демократы, предварительно, получают контроль над обеими палатами Конгресса по итогам выборов 3 ноября, хотя нужно дождаться окончательных выводов. Это означает, что с началом работы нового состава Конгресса 3 января 2027 года администрация Трампа столкнется с полноценным институциональным контролем, которого ей до сих пор не хватало.

Президент не меняется, но меняется баланс власти.

Конгресс получит возможность активнее проводить расследования, требовать документы, вызывать должностных лиц на слушания, контролировать бюджетные решения и законодательно ограничивать действия администрации. Президентское вето не является абсолютным: Конституция США предусматривает механизм его преодоления двумя третями голосов в каждой палате.

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Поэтому заявления Трампа о том, что он лично будет определять условия договоренностей с путиным, не могут быть окончательным ответом на вопрос американской политики. В Соединенных Штатах существует система сдержек и противовесов, а президент не является источником закона.

Для Украины это открывает принципиально новую возможность. Не ждать очередного решения Белого дома, а выстраивать непосредственное системное взаимодействие с Конгрессом, Сенатом, двухпартийными группами поддержки Украины и американским обществом.

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Необходимо требовать проверки законности решений по российскому дизелю, блокировки военных поставок, ограничения разведывательной поддержки и давления на Украину с требованием прекратить удары по военной инфраструктуре агрессора, а также в целом речь идет о содействии со стороны Трампа тягчайшему мировому преступлению путина – агрессии со всеми последствиями против цивилизации и человечности.

Американские законодатели уже продемонстрировали, что готовы защищать закон от политических договоренностей с кремлем. Теперь эти сигналы должны превратиться в конкретные законодательные и контрольные решения.

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Трамп, столкнувшись с силой нового объединения в Конгрессе и Сенате, должен понять: Соединенные Штаты – это не частная компания, а государство с Конституцией, законами, парламентом и ответственностью перед демократическим миром.

А Украине нельзя позволить втянуть себя в обманные кремлевские переговоры, где ее территории становятся предметом торга, а право защищать собственных граждан – предметом американских политических уступок путину. Следует понимать – стремление путина успеть воспользоваться окном возможностей при помощи Трампа, а следовательно, активизация

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Инициатив на уровне "лидеров" со стороны путина, который любой ценой хочет втянуть украинское руководство в подписание подготовленных им документов так называемых "мирных соглашений".

Наша формула на сегодняшний день неизменна – всеобъемлющее или частичное прекращение огня, а по факту террора против мирного населения, передача заложников (находящихся в плену, осужденных, незаконно удерживаемых), похищенных детей.

Разумеется, на повестке дня – вывод всех террористических войск с территории Украины, включая Крым – не забывайте об этом!!!, возмещение убытков и привлечение виновных к ответственности.

Это уже вопрос не только американской политики. Это вопрос украинской национальной безопасности и того, остаются ли закон, демократия и международная ответственность сильнее сговора политических интересов с государством-агрессором.

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