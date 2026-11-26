Вместо открытого диалога – жесткий регламент, ограничения выступлений и вопросы, которые так и остались без ответа. Конгресс местных и региональных властей, состоявшийся 24 ноября на Закарпатье, вызвал возмущение среди глав громад. Пока правительственные чиновники отчитывались о конструктивном диалоге, участники мероприятия рассказали о том, что осталось за кадром.

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Ззовні все виглядало урочисто. Масштабні декорації, державна символіка, перші особи країни, виступи та оплески. До заходу долучилися понад 1800 представників центральної та місцевої влади.

На порядку денному – питання, від вирішення яких залежить життя мільйонів українців: фінансова спроможність громад, підготовка до зими, захист критичної інфраструктури, підтримка прифронтових територій та реверсні дотації.

Жорстке модерування Конгресу, за словами учасників, створювало враження заздалегідь відрежисованого заходу. Поки одні виступали, інші намагалися привернути до себе увагу. Про атмосферу в залі розповів заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета:

"Я сидів в останньому ряді і бачив велику кількість людей, які піднімали руку, але не мали цієї змоги. І навіть на трансляції ми бачимо, що когось вперто не помічають, а коли вже не можна не помічати, як, наприклад, Садового, то одразу намагаються поставити в певні рамки. Бажання контролювати й повністю режисувати цей процес, як на мене, дещо зайве. Це унеможливлює постановку реального запитання, яке попередньо не пройшло певні фільтри, цензуру чи як ми це хочемо називати", – розповів Шекета.

Посадовець наголошує: сама ідея прямого спілкування центральної влади з місцевим самоврядуванням заслуговує на підтримку. Претензії викликає її реалізація. І якщо обмеження виступів перед камерами ще можна пояснити регламентом масштабного заходу, то і у неформальній частині конструктивного діалогу не було.

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"За лаштунками я бачив в очах деяких урядовців небажання щось робити при розумінні проблеми. Ти говориш про якісь речі, тобі кажуть: так, дійсно, це важливо, дуже правильно, але навряд чи ми зараз це будемо робити. Хоча інколи йдеться не про кошти, а про виправлення чи зміну постанови, наприклад", – розповів Шекета.

Показово, що деякі представники місцевого самоврядування навіть не отримали запрошення. В той час, коли на порядку денному питання, що виходить далеко за межі особистих образ чи політичних амбіцій. За кожним очільником громади стоять тисячі людей. Серед них – міський голова Чопа Валерій Самардак.

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"Мене не запрошували, це принципово. Просто зібрати всіх, щоб 99% відбуло свої номера, – це одне. Якщо дійсно спільними засобами наблизити нашу перемогу – це інше питання. Безумовно, такі спілкування повинні бути, але не в такому форматі. Неякісна організація, незрозумілий підхід. І це не про об’єднання. Це свідчить про інтелектуальний та політичний рівень деяких людей, які ухвалюють рішення", – зазначив Самардак.

Одним із найгостріших питань Конгресу стали реверсні дотації. Йдеться про кошти, які держава вилучає з бюджетів громад, чиї доходи перевищують визначений рівень податкоспроможності. Питання порушили в кулуарах Конгресу одразу кілька очільників громад. Ініціатором дискусії виступив міський голова Дніпра Борис Філатов.

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"Була жвава дискусія, багато хто долучався. І Андрій Садовий, і ще декілька мерів", – розповів Перечинський міський голова Іван Погоріляк.

На прикладі своєї громади він пояснив критичність цієї проблеми:

"Ми мала громада, але прийняли багато релокованого бізнесу, і бюджет у нас зріс щонайменше втричі. Водночас виклики із забезпечення роботи індустріального парку, промислових підприємств, будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб, які є працівниками цих підприємств, зросли в сотні разів", – пояснив Погоріляк.

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За підрахунками міського голови, загальна сума реверсних дотацій становить близько 19 млрд грн. Для державного бюджету це близько 0,5%. Для громад – ресурс, необхідний для розвитку та забезпечення життєдіяльності.

"Це не такі великі кошти, за які варто було б міцно триматися Кабміну", – вважає Погоріляк, втім позиція уряду інша:

"Міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що це неможливо. Причини пояснив не дуже зрозуміло, посилаючись на вимоги міжнародних партнерів щодо перерозподілу доходів на користь менш фінансово спроможних громад. Можливо, їм важко зрозуміти, що ми не прифронтові громади, але теж потребуємо багато уваги. До нас приїхало багато людей, підприємців. У рази зросло навантаження на комунальну та соціальну інфраструктуру – лікарні, дитсадки, школи. І всі ці питання потрібно вирішувати".

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Ще різкіше підсумував Конгрес керівник ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко на своїй сторінці у фейсбук:

"Розбір виступу Зеленського на Конгресі місцевих і регіональних влад. А особливо й нічого розбирати. Приїхали послухати Зеленського всі голови адміністрацій, проїхалася значна частина депутатів, спалила казенний бензин купа голів громад. Усіх попередили: сидіти тихо, аплодувати голосно й не відсвічувати. Питання мають ставити спеціально підготовлені люди за визначеними тезами".

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