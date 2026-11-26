Конгресс местных и региональных властей, который 24 ноября состоялся на Закарпатье с участием более 1800 представителей центральной и местной власти, вызвал недовольство части глав общин. Вместо открытого диалога они столкнулись с ограничениями во время выступлений, а ряд важных вопросов так и остался без ответов.

Видео дня

Об этом говорится в блоге Юрия З. Смирнова на OBOZ.UA. Автор пообщался с представителями местного самоуправления, которые поделились впечатлениями о Конгрессе и рассказали, что происходило вне официальной части.

Несмотря на масштабную организацию и участие первых лиц государства, не все участники остались довольны тем, как проходило общение. В частности, заместитель председателя Закарпатского областного совета Андрей Шекета обратил внимание на то, что многие люди в зале пытались взять слово, но так и не дождались возможности выступить.

"Я сидел в последнем ряду и видел большое количество людей, которые поднимали руку, но не имели такой возможности. И даже в трансляции мы видим, что кого-то упорно не замечают, а когда уже нельзя не замечать, как, например, Садового, то сразу пытаются поставить в определенные рамки. Желание контролировать и полностью режиссировать этот процесс, на мой взгляд, несколько излишне. Это делает невозможной постановку реального вопроса, который предварительно не прошел определенные фильтры, цензуру или как мы хотим это называть", – отметил Шекета.

РЕКЛАМА

Он отметил, что сама идея прямого общения центральной власти с местным самоуправлением заслуживает поддержки. Проблема, по его мнению, заключается в том, как именно организовали этот процесс. Причем претензии касались не только официальной части: по словам чиновника, конструктивного диалога не хватало и во время неформального общения с правительственными чиновниками.

Главные истории дня

"За кулисами я видел в глазах некоторых чиновников нежелание что-либо делать при понимании проблемы. Ты говоришь о каких-то вещах, тебе отвечают: да, действительно, это важно, совершенно верно, но вряд ли мы сейчас будем этим заниматься. Хотя иногда речь идет не о средствах, а об исправлении или изменении постановления, например", – рассказал он.

Еще одно замечание касалось того, что приглашения получили не все главы общин. В частности, на Конгресс не пригласили городского голову Чопа Валерия Самардака.

РЕКЛАМА

"Меня не приглашали, это принципиально. Просто собрать всех, чтобы 99% отбыли свои номера, – это одно. Если действительно общими усилиями приблизить нашу победу – это другой вопрос. Безусловно, такие общения должны быть, но не в таком формате. Некачественная организация, непонятный подход. И это не про объединение", – заявил Самардак.

Среди проблем, которые поднимали во время встречи, были и реверсные дотации – средства, которые государство изымает из бюджетов общин с более высоким уровнем налоговой способности. Эту тему обсуждали несколько городских голов, в частности мэр Днепра Борис Филатов и городской голова Львова Андрей Садовый.

РЕКЛАМА

Городской голова Перечина Иван Погориляк объяснил, что после релокации предприятий его община увеличила бюджет как минимум втрое. В то же время существенно выросли и потребности: приходится обеспечивать работу промышленных предприятий и индустриального парка, а также развивать инфраструктуру для внутренне перемещенных лиц. По его подсчетам, общая сумма реверсных дотаций составляет около 19 млрд грн.

В то же время министр финансов Сергей Марченко, по словам Погориляка, заявил, что изменить подход к их распределению невозможно. Чиновник объяснил это требованиями международных партнеров о перераспределении доходов в пользу финансово менее состоятельных общин.

РЕКЛАМА

Критически отозвался о Конгрессе и руководитель ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко. В посте на Facebook он раскритиковал организацию мероприятия.

"Всех предупредили: сидеть тихо, аплодировать громко и не отсвечивать. Вопросы должны задавать специально подготовленные люди в соответствии с определенными тезисами", – написал Бобыренко.

Напомним, 24 ноября на Закарпатье также состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром, который впервые посетил Украину в этой должности. Во время переговоров стороны обсудили, в частности, энергетику, инфраструктуру и права венгерского национального меньшинства. Зеленский назвал встречу предметной и сообщил о достижении конкретных договоренностей.