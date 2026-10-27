Комиссия ООН назвала удары России по энергетике Украины преступлениями против человечности

Независимая международная комиссия ООН по расследованию касательно Украины признала удары войск РФ по украинской энергетической инфраструктуре преступлениями против человечности. За годы полномасштабной войны систематические волны атак становились все более частыми и интенсивными.

Видео дня

Об этом 26 октября сообщили на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В Комиссии добавили, что российские власти совершили военные преступления, умышленно направляя атаки на гражданские объекты.

Российские атаки на энергетику Украины

Комиссия расследовала влияние широкомасштабных атак российских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру Украины на гражданское население. В частности, учитывался сложный зимний период 2025-2026 годов, а также совокупные последствия этих атак с осени 2022 года.

С годами систематические волны атак, во время которых одновременно применялись сотни беспилотников и ракет, становились все более частыми и интенсивными. Кроме того, они охватывали все более широкую территорию, нанося значительный ущерб энергетическому сектору Украины.

Прошлой зимой, когда температура опускалась до -21 градуса по Цельсию, миллионы людей в Украине столкнулись с длительными перебоями в поставках тепла, электроэнергии, воды и газа. Мирные жители были вынуждены жить в невыносимых условиях.

РЕКЛАМА

Длительное пребывание на холоде, отсутствие доступа к основным коммунальным услугам и постоянная необходимость искать способы выжить существенно сказались на физическом и психическом здоровье гражданского населения.

Так, 53-летний житель Киева рассказал, что старался не засыпать по ночам, потому что боялся замерзнуть и умереть во сне. "Самым страшным было заснуть и больше не проснуться; это было похоже на пытку – жить в страхе, что умрешь от холода", – сказал он.

Больше всего пострадали пожилые люди и люди с ограниченной мобильностью. Из-за риска застрять в лифте при внезапном отключении электричества они не могли спуститься в укрытие во время воздушной тревоги и были вынуждены оставаться в неотапливаемых домах без света и воды, не имея доступа к аппаратам жизнеобеспечения и базовым услугам.

Главные истории дня

"Я лежала замерзшая, голодная, без лекарств, без ничего", – рассказала 74-летняя жительница Киева.

Особенно тяжело приходилось и семьям с детьми. Из-за длительного закрытия школ во время острого энергетического кризиса дети не могли полноценно учиться. Отсутствие отопления в домах приводило к заболеваниям детей и создавало дополнительные трудности для их семей.

"С приближением зимы атаки снова участились, что вызывает серьезную обеспокоенность в связи с угрозами жизни и здоровью гражданского населения", – заявил глава Комиссии Эрик Месе.

РЕКЛАМА

Выводы Комиссии

По оценке Комиссии, российские командиры, отдававшие приказы о проведении этих атак, осознавали, что объекты теплоснабжения, которые они выбирали в качестве целей в крупных населенных пунктах, жизненно необходимы для гражданского населения, особенно зимой.

Российские власти официально заявляли о намерении продолжать атаки и ссылались на планы их проведения. Комиссия пришла к выводу, что российские власти совершили военные преступления, умышленно направляя атаки на гражданские объекты.

РЕКЛАМА

Собранные доказательства свидетельствуют о том, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины осуществлялись целенаправленно, в соответствии с государственной политикой, направленной на лишение гражданского населения электроэнергии и других жизненно важных услуг, зависящих от энергоснабжения, и причинение ему страданий.

Комиссия опиралась на показания 255 человек, переживших зиму в описанных выше условиях в Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Запорожской и Житомирской областях, а также на информацию, предоставленную украинскими властями, врачами и неправительственными организациями.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь лишить жителей крупных городов электричества, отопления и водоснабжения. По оценке украинской разведки, перехваченный российский документ описывает сценарий, который может привести к гуманитарной катастрофе и вынужденному выезду людей из городов.