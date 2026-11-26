В октябре 2026 года между Россией и КНДР обострились отношения, в результате чего Пхеньян временно ограничил военную поддержку Москвы. В частности, приостановлены поставки баллистических ракет KN-23 и очередной партии артиллерийских боеприпасов, а российским военно-транспортным самолетам запретили использовать воздушное пространство Северной Кореи.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). В украинской разведке объяснили, что к обострению привели заявления российского дипломата относительно отношений между Сеулом и Пхеньяном, а также ряд проблем в военном взаимодействии двух государств.

Как отметили в ГУР, 7 сентября 2026 года представители России и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную (Туманган) на границе двух стран. Он должен стать важным логистическим узлом и способствовать увеличению объемов двусторонних перевозок.

В рамках всеобъемлющего стратегического партнерства Москва заинтересована в дальнейших поставках северокорейского оружия и его компонентов. Пхеньян, со своей стороны, рассчитывает получать от России оборудование, сырье, технологии и финансы, а также перенимать опыт ведения современной войны.

Почему Пхеньян ограничил военную поддержку Москвы

Причиной недовольства Пхеньяна стало заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко. В октябре он сообщил, что Кремль в будущем будет способствовать деэскалации отношений между Сеулом и Пхеньяном. Такая позиция Москвы вызвала возмущение в Северной Корее.

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В конце месяца глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что слова российского дипломата не соответствуют характеру союзнических договоренностей между двумя странами. Она также потребовала разъяснений относительно политики Москвы в отношении Южной Кореи.

В ответ Пхеньян объявил о временной приостановке военной поддержки России. По информации ГУР, соответствующее решение лично принял северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Ограничения предусматривают запрет на использование воздушного пространства КНДР российскими военно-транспортными самолетами, а также приостановку поставок ракет KN-23 и очередной партии артиллерийских боеприпасов.

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Кроме того, Пхеньян пока сдерживает выполнение запроса Москвы об увеличении численности северокорейского военного контингента на территории России – с 8,5 до 50 тысяч военнослужащих.

В то же время северокорейские военные продолжают находиться на территории РФ. В частности, подразделения 11-го корпуса сил специальных операций армии КНДР по-прежнему несут службу в Курской области, где входят во второй эшелон группировки российских войск "Курск".

Еще одно северокорейское подразделение с середины лета развернуто в Воронежской области. Это сводное ракетное подразделение, которое российская сторона привлекает к нанесению ударов по территории Украины. Оно действует в составе 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа.

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Что мешает углублению военного сотрудничества

Расширению военного партнерства Москвы и Пхеньяна мешает ряд проблем. В частности, речь идет о низком уровне оперативной совместимости подразделений, языковом барьере, нехватке переводчиков и ненадлежащей логистической поддержке со стороны КНДР.

Дополнительные трудности создает отношение российского военного руководства к северокорейским военнослужащим. По информации ГУР, представители высшего командования РФ открыто презирают их и считают политически навязанным бременем.

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Еще одним фактором, тормозящим военное сотрудничество, стали значительные потери северокорейского контингента в боях с Силами обороны Украины на Курщине. По оценкам ГУР, они составляют 7058 военнослужащих, из которых 2251 – безвозвратные потери, остальные – раненые.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия привлекает тысячи граждан КНДР к производству военных беспилотников, которые использует в войне против Украины. По оценкам Многосторонней группы по мониторингу санкций, в российской индустрии дронов могут работать до 25 тысяч северокорейцев. Часть из них оформляют как студентов, чтобы обходить международные санкционные ограничения.