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"Ключевой пункт": Лавров назвал главные темы переговоров в Абу-Даби

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
294
"Ключевой пункт": Лавров назвал главные темы переговоров в Абу-Даби
Сергей Лавров. Источник: росмедиа

Вопросы безопасности России, Украины и всего региона станут главной темой трехсторонних переговоров в Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября. Именно с этого вопроса, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, начнется повестка встречи.

Также стороны при посредничестве США должны обсудить принципы, которые планируют согласовать для дальнейшего полноценного урегулирования ситуации в Украине. Об этом Лавров заявил в комментарии российским СМИ.

Безопасность станет первым пунктом переговоров в Абу-Даби

Сергей Лавров сообщил, что ознакомился с заявлением государственного секретаря США Марко Рубио о том, что центральное место на предстоящих переговорах займут вопросы гарантий безопасности.

По словам главы российского МИД, это также предусмотрено повесткой встречи.

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"Более того, сама повестка переговоров в Абу-Даби предусматривает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", – сказал Лавров.

Таким образом, именно вопросы безопасности должны стать отправной точкой трехсторонней встречи представителей Украины, США и России.

О чем еще будут говорить Украина, США и Россия

Помимо вопросов безопасности, стороны планируют затронуть согласование принципов будущего урегулирования. Лавров заявил, что Россия и Украина при посредничестве Соединенных Штатов обсудят принципы, которые должны быть одобрены по итогам переговоров о полномасштабном урегулировании в Украине.

В то же время конкретных деталей этих принципов глава МИД РФ не привел.

Когда состоятся переговоры и кто возглавит делегации

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации запланированы на 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби.

Российскую делегацию возглавит помощник диктатора Владимир Мединский. Украинскую сторону будет представлять руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Ранее также сообщалось, что в ближайшее время Франция и другие европейские страны будут представлены во время переговоров о завершении войны России против Украины. Известно, что переговоры запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Париж намерен донести позицию Европы до участников встречи.

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