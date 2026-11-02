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Клинтон заявил, что Трамп действительно восхищается Путиным. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
1,0 т.
Клинтон заявил, что Трамп действительно восхищается Путиным. Видео
Клинтон упомянул лидера Китая. Источник: Скриншот

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что Дональд Трамп действительно восхищается российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, нынешний американский лидер также демонстрирует восхищение руководителями других государств.

В частности, Клинтон упомянул лидера Китая. Видео с его заявлением опубликовал Clash Report.

Что Клинтон сказал об отношении Трампа к Путину

Билл Клинтон заявил, что Дональд Трамп действительно восхищается Владимиром Путиным.

"Трамп действительно восхищается Путиным", – сказал бывший президент США.

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Каких еще лидеров упоминал Клинтон

Кроме российского диктатора, Клинтон упомянул руководителя Китая и президента Северной Кореи.

"Он даже восхищается нашим соперником во многих сферах – лидером Китая. Он даже расхваливал президента Северной Кореи", – заявил Клинтон.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп снова похвастался своими умственными способностями, назвав себя человеком с очень высоким IQ. В подтверждение своих слов американский лидер заявил, что успешно прошел три "сложных когнитивных теста".

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