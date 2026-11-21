В ближайшее время должно быть принято решение о новом после Украины в Соединенных Штатах. Среди возможных кандидатов – бывший посол Оксана Маркарова, экс-премьер-министр Юлия Свириденко и еще несколько украинских политиков и дипломатов.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы медиа. Он также отметил, что на эту должность может претендовать и опытный военный, который хорошо владеет английским языком.

Кто еще может стать послом Украины в США

По словам Зеленского, сначала он ожидает итоговый отчет министра иностранных дел Андрея Сибиги о назначениях послов в разных странах. После этого планируют принять решение о новом представителе Украины в США, а также о возможных кадровых изменениях в других ключевых государствах.

Среди кандидаток на должность посла в Америке президент назвал бывшего посла Оксану Маркарову и экс-премьер-министра Юлию Свириденко. Глава государства подтвердил, что обе могут занять эту должность.

"Также высокий уровень у Сергея Кислицы (дипломат. – Ред.), также Дмитрий Кулеба (экс-глава МИД. – Ред.) может быть послом в Соединенных Штатах Америки. (Павел) Климкин (экс-глава МИД. – Ред.) также не вызывает у меня вопросов", – перечислил Зеленский.

Он добавил, что "также подходит для таких вызовов" нынешний министр иностранных дел Андрей Сибига и даже военнослужащие.

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"Ну и опытный военный с высоким уровнем английского также может быть послом Украины в США", – подытожил глава государства.

Напомним, ранее Сибига сообщил, что Украина продолжает искать нового посла в США, поскольку несколько кандидатов, которым предлагали эту должность, отказались от назначения. По его словам, при отборе учитывают прежде всего профессиональные и личные качества претендентов. При этом отсутствие постоянного руководителя не повлияло на работу украинского посольства, которое продолжает выполнять свои обязанности.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что заместитель руководителя ОП Павел Палиса был бы хорошим послом в США. Однако он отказался от предложения, объяснив это тем, что не уедет из Украины.