Президента США Дональда Трампа рассмешила мысль о возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до января. Именно так, смехом, он отреагировал на вопрос о заявлении Зеленского о том, что такие "дедлайны" ему озвучили переговорщики Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Сам Трамп "не ограничивается никакими сроками", хочет, чтобы война закончилась, и считает, что США она никоим образом не касается. Об этом он сказал в интервью The Post.

Что сказал Трамп

Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал собственную "эмпатичность" и "последовательность" своих спецпредставителей на переговорах по завершению российско-украинской войны. Когда его спросили о переданной президентом Украины Владимиром Зеленским позиции американских переговорщиков относительно необходимости заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой до января, когда приступит к работе обновленный состав Конгресса – он расхохотался.

"Трамп громко рассмеялся, когда его спросили о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о том, что американские переговорщики хотят заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом до января. "Кто это сказал?" – спросил Трамп, улыбаясь и обмениваясь взглядами со старшим помощником в комнате. "Чего он хочет от меня?" – рассказывает о реакции президента США The Post.

Затем Трамп перешел к уже давно знакомой всем риторике: мол, война затянулась, потому что "для танго нужны двое".

"Я не ограничиваю себя четкими сроками. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Знаете, это нас не касается... Я бы хотел, чтобы это закончилось сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет", – заявил президент США.

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Также он вновь, уже не в первый раз, приравнял агрессора РФ и жертву агрессии Украину: мол, порой завершению войны мешает российский диктатор Владимир Путин, а порой – Зеленский.

"Иногда [президент России Владимир] Путин выглядит так, будто он готов, а Зеленский – нет. Иногда Зеленский хотел бы это сделать, а Путин не готов. Зависит от того, какой сегодня день", – заявил Трамп, не уточнив, в чем именно он усмотрел готовность Путина остановить войну, хотя тот постоянно демонстрирует, что не собирается этого делать.

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Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg рассказал, что Кушнер и Виткофф настаивают на заключении мирного соглашения "как можно скорее", а в идеале – до января. Из-за этого, опасается глава государства, США могут потребовать от Украины значительных уступок – тогда как Путин не проявляет никаких признаков готовности прекратить войну.

Зеленский подчеркнул, что Украина тоже хочет мира, но не любой ценой.

"Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины", – сказал президент Украины.

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Также глава государства отметил, что Украина будет добиваться мощного пакета военной помощи США и более жестких санкций против России, если не будет достигнуто мирное соглашение, приемлемое для Киева.

"Должен быть такой уровень поддержки Украины и такие санкции, чтобы они послали четкий сигнал россиянам. Пришло время сесть за стол переговоров и прекратить войну", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Кушнер сказал, в каком случае Трамп одобрил бы гарантии безопасности для Украины по образцу Статьи 5 НАТО.

Также всего несколько дней назад Трамп заявил о подготовке масштабного перемирия между Украиной и РФ.