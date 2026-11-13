Кто представит Европу на переговорах о войне в Украине: страны определились

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Генерала Дуку выпустили из СИЗО. Эксклюзивные фото и видеоГенерала Дуку выпустили из СИЗО. Эксклюзивные фото и видеоГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийКупить сейчас, а не через год: как рассрочка меняет планы семьиКупить сейчас, а не через год: как рассрочка меняет планы семьиОмелян призвал правительство поручить ГАСУ проверить объемы выполненных работ на дорогахОмелян призвал правительство поручить ГАСУ проверить объемы выполненных работ на дорогахОтключение света в Одессе. Иллюстративное фотоВ Украине объявили новый график отключений света: какой режим введут 14 ноябряКомаров объявил новую страну для "Мира наизнанку": ее опыт критически важен для Украины прямо сейчасКомаров объявил новую страну для "Мира наизнанку": ее опыт критически важен для Украины прямо сейчасСколько домов в Киеве остаются без отопления: Кличко уточнил количествоСколько домов в Киеве остаются без отопления: Кличко уточнил количествоНардеп Марченко потеряет мандат и проведет 2 года в тюрьме: она проиграла апелляциюНардеп Марченко потеряет мандат и проведет 2 года в тюрьме: она проиграла апелляцию"Пожалуйста, без сюрпризов": Мерц заявил об участии Германии в переговорах с РФ и резко обратился к Трампу"Пожалуйста, без сюрпризов": Мерц заявил об участии Германии в переговорах с РФ и резко обратился к ТрампуДело "Карфаген": глава МВД сделал заявление об увольнении фигурантовДело "Карфаген": глава МВД сделал заявление об увольнении фигурантов
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Кто представит Европу на переговорах о войне в Украине: страны определились

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
888
Кто представит Европу на переговорах о войне в Украине: страны определились
Решено, кто представит Европу на переговорах. Источник: EU

На будущих переговорах между Украиной и Россией Европейский Союз будут представлять представители пяти странГермании, Франции, Великобритании, Италии и Польши. В частности, ЕС на переговорах будут представлять советники по национальной безопасности указанных государств.

Об этом 13 ноября сообщил президент Евросовета Антониу Кошта. Подробности решения, принятого на сегодняшней встрече в Дублине, изданию Bloomberg рассказал неназванный европейский высокопоставленный чиновник.

Что сказал Кошта

"Наша позиция неизменна. Безопасность Европы начинается с безопасности Украины. И мы приветствуем все дипломатические усилия, направленные на то, чтобы усадить Россию за стол переговоров. Мы активно участвуем в поддержке этого процесса и надеемся, что он принесет конкретные результаты", – отметил глава Евросовета.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
46,4 т.
Россия требовала на переговорах весь Донбасс, федерализацию Молдовы и выход Финляндии из НАТО – Bild
46,4 т.
Россия требовала на переговорах весь Донбасс, федерализацию Молдовы и выход Финляндии из НАТО – Bild
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
30,4 т.
"Дать возможность": в Кремле сделали циничное заявление о "гуманитарной миссии" в Константиновке
30,4 т.
"Дать возможность": в Кремле сделали циничное заявление о "гуманитарной миссии" в Константиновке
Борис ФилатовБорис Филатов
12,7 т.
Официальное обращение к Покладу и командующему ССО: "Требую прекратить деятельность россугруппировки в Днепре"
12,7 т.
Официальное обращение к Покладу и командующему ССО: "Требую прекратить деятельность россугруппировки в Днепре"

По его словам, сегодня было согласовано, что "европейской командой на переговорах о мире в Украине будут институты Евросоюза и E5 (то есть вышеперечисленные страны, которые считаются лидерами "Коалиции желающих", – OBOZ.UA)".

"Наши принципы и позиции на этих переговорах хорошо известны, и наша европейская команда продолжит действовать в тесной координации и полном единстве", – сказал Кошта.

Общие вопросы гарантий безопасности Украины и Европы также будут рассматриваться в рамках "Коалиции желающих", но "в тесной координации с НАТО", добавил глава Евросовета.

"В конце концов, это командная работа. Украина имеет легитимность решать вопросы, касающиеся ее территории и суверенитета. Европейский Союз играет центральную роль в обсуждении европейского будущего Украины, ее восстановления и процветания", – пояснил он.

Детали решения в Дублине

Европа так и не определилась с конкретными лидерами, которые должны были бы представлять ее на переговорах высокого уровня. Поэтому ее будут представлять советники по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

Советники будут участвовать в любых будущих переговорах на техническом уровне, цитирует Bloomberg свой источник.

Следующий раунд переговоров ожидается перед будущей встречей G-20 (напомним, что саммит пройдет 14 и 15 декабря в США), но после нескольких встреч, уже запланированных на следующую неделю, сообщил источник издания. Среди них главными являются встреча украинских партнеров из "Коалиции желающих", а также так называемый саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае.

Последний считается важным, поскольку как анонсировал президент США Дональд Трамп, на этом мероприятии он может встретиться с российским и китайским диктаторами именно для обсуждения прекращения войны в Украине.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Трампа согласовывать действия с европейскими союзниками и Украиной накануне запланированной встречи с главарем Кремля Путиным. Он выразил опасение, что переговоры американского и российского лидеров в Китае могут повторить сценарий встречи на Аляске в августе 2025 года.

Мерц также анонсировал, что уже "в ближайшие недели состоятся конкретные мирные переговоры с участием европейских деятелей". По его словам, к переговорному процессу, вероятно, присоединятся европейские представители, участвовавшие во встречах в Абу-Даби.

Похожие темы
ВойнаВойна в УкраинеПереговоры России и УкраиныПереговоры Украины и СШАПереговоры США и РоссииСаммит "коалиции желающих"УкраинакоалицияЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)ГерманияФранцияИталияВеликобританияПольшаАнтониу КоштаАнтониу Кошта
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!