Сегодня лучший переговорщик Украины – украинская армия. Именно она ежедневно создает реальную позицию государства за столом переговоров – не словами, а результатами на поле боя.

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В ноябре российские войска потеряли рекордные 2 980 военнослужащих за сутки. Украинские Силы обороны продолжают уничтожать технику, срывать штурмы и возвращать территории. На Александровском направлении освобождено более 800 км² и десятки населенных пунктов, на Лиманском – еще 277 км².

Это и есть дипломатия силы.

И нас услышали наши чиновники.

Украина усиливает сотрудничество с Северной Европой по вопросу закрытия неба, наращивает взаимодействие с европейскими государствами в сфере ПВО, защиты энергетики и критической инфраструктуры. В то же время необходимо значительно активнее работать с Конгрессом и Сенатом США, поскольку украинский вопрос – это уже не только вопрос двусторонних отношений с Белым домом.

Так называемые мирные инициативы Трампа и его переговорщиков на фоне полного лишения Украины помощи и попыток экономически поддержать российскую террористическую военную машину не дадут результата, если их суть – давить на Украину ради уступок, тогда как агрессор сохраняет возможность продолжать войну.

путину нужен не просто мир. Ему нужно господство над Украиной.

Поэтому Украине нужна не очередная формула "мира любой ценой", а прекращение агрессии на основе права и собственная стратегия безопасности.

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Прежде всего – закрытие украинского неба: ПВО, ракеты, радары, истребители, РЭБ и совместное производство вооружений.

Далее – активное использование статьи 51 Устава ООН, которая гарантирует право Украины на индивидуальную и коллективную самооборону. Украина должна инициативно формировать коалицию коллективной защиты, привлекая США, Европу и других партнеров доброй воли.

И этот вопрос нужно все настойчивее выносить на Генеральную Ассамблею ООН, используя механизм "Единство ради мира", когда Совет Безопасности заблокирован из-за позиции государства-агрессора.

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Украинская армия уже доказала: Россию можно останавливать, ее армию – бить, а оккупированную землю – возвращать.

Теперь задача дипломатии – не перечеркнуть это ради быстрой договоренности, где российская пропаганда выносит на первый план "гарантии безопасности" вместо правового завершения агрессии, а превратить военную стойкость Украины в систему коллективной безопасности.

Нам нужен не мир ценой Украины. Нам нужен мир, гарантированный силой Украины, правом и коллективной обороной.

Именно так выглядит путь к настоящему миру.

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