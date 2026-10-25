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Хорошие перспективы для Украины: в Reuters оценили, как победа демократов на выборах может нарушить планы Трампа

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
8,7 т.
Хорошие перспективы для Украины: в Reuters оценили, как победа демократов на выборах может нарушить планы Трампа
Демократы также могут противодействовать решениям Трампа по России

Победа демократов на выборах в обе палаты Конгресса США может изменить возможности для предоставления помощи Украине. Сейчас президент Дональд Трамп в значительной степени приостановил прямую финансовую и военную поддержку Киева.

В случае получения контроля над обеими палатами демократы смогут самостоятельно определять, какие вопросы выносить на голосование и когда. Об этом пишет Reuters.

Как победа демократов может повлиять на помощь Украине

Если демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса на ноябрьских выборах, они смогут вынести на голосование вопрос о новой помощи Украине.

При таком сценарии соответствующие решения, вероятно, могли бы получить необходимое большинство в две трети голосов, чтобы преодолеть вето Трампа. Это позволило бы законодателям добиваться поддержки Украины, несмотря на позицию президента США.

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Трамп в значительной степени приостановил прямую финансовую и военную помощь Киеву, несмотря на широкую поддержку Украины среди законодателей обеих партий в ее борьбе против российского вторжения.

Демократы также могут противодействовать решениям Трампа в отношении России

Недавно Трамп вызвал недовольство членов Конгресса, в том числе многих республиканцев, отменив санкции против российского дизельного топлива и российской энергетики всего через несколько недель после подписания соответствующих законов.

В случае перехода контроля над Палатой представителей к демократам член Конгресса от Нью-Йорка Грегори Микс может возглавить Комитет по иностранным делам Палаты представителей.

Микс уже внес на рассмотрение двухпартийный законопроект, направленный на блокирование плана Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

Как сообщал OBOZ.UA, в отношениях между властями США и Украины, которые в последнее время существенно ухудшились, следует учитывать три основных аспекта. С юридической точки зрения у Штатов нет зафиксированных обязательств помогать нашему государству, поэтому они могут действовать здесь по собственному усмотрению.

Кроме того, администрация Дональда Трампа пытается выиграть промежуточные выборы в Конгресс, обвинив Украину во всех проблемах американцев, а последние, хотя и поддерживают украинский народ, не голосуют на выборах с учетом этой поддержки. 

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