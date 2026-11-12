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Хочет завести туда войска, как в Олешках: у Зеленского отреагировали на циничное предложение Путина относительно Константиновки

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
1,8 т.
Хочет завести туда войска, как в Олешках: у Зеленского отреагировали на циничное предложение Путина относительно Константиновки
Оккупанты разрушили Константиновку. Источник: Telegram/24 ОМБр

Российский диктатор Владимир Путин хочет использовать предложенную им "гуманитарную миссию" в Константиновке Донецкой области для ротации своих войск и переброски техники. Таким образом, оккупанты могут попытаться повторить сценарий, который уже применили для усиления своих позиций в захваченных Олешках на Херсонщине.

Об этом журналистам сказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. По его словам, российская сторона уже использовала гуманитарную операцию в Олешках как прикрытие для ввода техники и ротации военных.

У Зеленского прокомментировали "гуманитарное" предложение Путина

В Офисе президента Украины отреагировали на циничную "инициативу" Путина организовать так называемую "гуманитарную миссию" в Константиновке и провести ее по опыту оккупированных Олешек. В Зеленского обратили внимание на то, как именно российские оккупанты использовали предварительную операцию.

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"Учитывая, что в Олешки они (Россия – ред.) завели технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, ясно, что они хотят в Константиновке. Но надо выяснить все детали", – сказал Литвин, отвечая на вопросы журналистов о том, готов ли Киев рассмотреть возможность проведения такой миссии.

Ситуация в Константиновке

Константиновка остается одним из ключевых опорных пунктов Сил обороны Украины в Донецкой области. Российская армия уже больше года пытается захватить город, в частности обойти его с флангов и закрепиться на отдельных участках внутри населенного пункта.

Несмотря на заявления российского руководства о якобы захвате Константиновки, город не находится под контролем окупантов. По данным проекта DeepState, на прошлой неделе российские войска продвинулись на юго-западе города – со стороны села Ильиновка, в результате чего там увеличилась обозначенная на карте "красная зона".

Хочет завести туда войска, как в Олешках: у Зеленского отреагировали на циничное предложение Путина относительно Константиновки

Россияне продвинулись на юго-западе Константиновки. Источник: DeepState

Еще в июле Путин заявлял, что российская армия якобы захватила Константиновку. Однако это оказалось очередной ложью. В Генеральном штабе ВСУ тогда ответили, что заявление кремлевского вожака об оккупации города не соответствует действительности.

На систематическое преувеличение русским командованием своих успехов на фронте обращали внимание и аналитики Института изучения войны (ISW). Анализируя заявления Путина по поводу Константиновки, они отмечали, что российский диктатор, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и другие высокопоставленные военные командиры по меньшей мере раз в месяц, начиная с января 2026 года, во время широко освещаемых брифингов преувеличивали масштабы продвижения российских войск вдоль линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин на встрече с Виткоффом и Кушнером в Москве предложил организовать "гуманитарную миссию" в Константиновке, за которую продолжаются бои. Он заявил, что Россия якобы контролирует Константиновку и готова создать безопасные условия для эвакуации.

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