"Хоть в Антарктиде, только не в Москве": Мельник рассказал, где Зеленский готов встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны. Местом переговоров может стать любая точка мира, даже Антарктида, но не Москва.

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Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, передает Интерфакс. Он подчеркнул, что без личной встречи лидеров добиться политического прорыва вряд ли удастся.

Зеленский готов к встрече на высоком уровне

По словам Мельника, результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые стартуют 10 ноября, станут понятны позже. Однако, убежден он, добиться существенного политического прорыва без встречи лидеров на высшем уровне не получится.

"Именно поэтому президент Украины готов встретиться с Путиным при первой возможности – будь то во Флориде в декабре, на полях G20 или в любом другом уголке мира, если потребуется – даже в Антарктиде, где угодно, только не в Москве", – сказал постоянный представитель Украины при ООН.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему рассчитывает сломить сопротивление Украины и заставить ее капитулировать. Но российские войска уже второй месяц подряд теряют больше территорий, чем захватывают.

По данным Института изучения войны (ISW), на которые сослался дипломат, в октябре оккупанты захватили 139 кв. км украинской территории, но потеряли контроль над 167 кв. км. Таким образом, за месяц Россия понесла чистую территориальную потерю в 28 кв. км.

"Уровень потерь и территориальных уступок свидетельствует о реальности на поле боя: российские войска утратили стратегическую инициативу и свои наступательные возможности. Армия Путина зашла в тупик в Украине. Его мечта о дальнейших захватах остается лишь иллюзией", – подчеркнул он.

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Зачем Путин затягивает переговоры

По убеждению Мельника, Путин сосредоточился на трех основных направлениях:

– усилении атак на гражданское население Украины;

– проведении диверсионных операций;

– психологической войне для раскола украинского общества и ухудшения отношений с европейскими союзниками; использовании дипломатии для затягивания времени.

Дипломат считает, что Москва поддерживает переговорный процесс не для завершения войны, а чтобы продолжать разрушать украинскую инфраструктуру и согласиться на прекращение огня лишь после нанесения максимального ущерба.

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Украине нужно усилить ПВО

Мельник призвал европейских партнеров и другие государства-члены ООН безотлагательно передать Украине все доступные системы противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту украинского неба от российских ракетных атак.

"Держать эти жизненно необходимые системы на складах в то время, как на глазах у всего мира Россия ежедневно убивает десятки мирных жителей и превращает Украину в выжженную землю, – это едва ли поступок по-христиански", – заявил дипломат.

Напомним, украинская переговорная делегация 9 ноября отправилась в Абу-Даби (ОАЭ), где 10 и 11 ноября запланированы трехсторонние встречи с участием Украины, США и России. Главная цель переговоров – достижение прочного мира, гарантии безопасности для Украины и создание условий для ее восстановления.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами. По его словам, он готов к личному разговору и принятию решений, если это будет возможно.

В Кремле в ответ заявили: если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, то может приехать в Москву.