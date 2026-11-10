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"Хоть в Антарктиде, только не в Москве": Мельник рассказал, где Зеленский готов встретиться с Путиным

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
1,2 т.
"Хоть в Антарктиде, только не в Москве": Мельник рассказал, где Зеленский готов встретиться с Путиным
Андрей Мельник. Источник: МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны. Местом переговоров может стать любая точка мира, даже Антарктида, но не Москва.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, передает Интерфакс. Он подчеркнул, что без личной встречи лидеров добиться политического прорыва вряд ли удастся.

Зеленский готов к встрече на высоком уровне

По словам Мельника, результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые стартуют 10 ноября, станут понятны позже. Однако, убежден он, добиться существенного политического прорыва без встречи лидеров на высшем уровне не получится.

"Именно поэтому президент Украины готов встретиться с Путиным при первой возможности – будь то во Флориде в декабре, на полях G20 или в любом другом уголке мира, если потребуется – даже в Антарктиде, где угодно, только не в Москве", – сказал постоянный представитель Украины при ООН.

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Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему рассчитывает сломить сопротивление Украины и заставить ее капитулировать. Но российские войска уже второй месяц подряд теряют больше территорий, чем захватывают.

По данным Института изучения войны (ISW), на которые сослался дипломат, в октябре оккупанты захватили 139 кв. км украинской территории, но потеряли контроль над 167 кв. км. Таким образом, за месяц Россия понесла чистую территориальную потерю в 28 кв. км.

"Уровень потерь и территориальных уступок свидетельствует о реальности на поле боя: российские войска утратили стратегическую инициативу и свои наступательные возможности. Армия Путина зашла в тупик в Украине. Его мечта о дальнейших захватах остается лишь иллюзией", – подчеркнул он.

Зачем Путин затягивает переговоры

По убеждению Мельника, Путин сосредоточился на трех основных направлениях:

– усилении атак на гражданское население Украины;

– проведении диверсионных операций;

– психологической войне для раскола украинского общества и ухудшения отношений с европейскими союзниками; использовании дипломатии для затягивания времени.

Дипломат считает, что Москва поддерживает переговорный процесс не для завершения войны, а чтобы продолжать разрушать украинскую инфраструктуру и согласиться на прекращение огня лишь после нанесения максимального ущерба.

Украине нужно усилить ПВО

Мельник призвал европейских партнеров и другие государства-члены ООН безотлагательно передать Украине все доступные системы противовоздушной обороны, чтобы усилить защиту украинского неба от российских ракетных атак.

"Держать эти жизненно необходимые системы на складах в то время, как на глазах у всего мира Россия ежедневно убивает десятки мирных жителей и превращает Украину в выжженную землю, – это едва ли поступок по-христиански", – заявил дипломат.

Напомним, украинская переговорная делегация 9 ноября отправилась в Абу-Даби (ОАЭ), где 10 и 11 ноября запланированы трехсторонние встречи с участием Украины, США и России. Главная цель переговоров – достижение прочного мира, гарантии безопасности для Украины и создание условий для ее восстановления.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами. По его словам, он готов к личному разговору и принятию решений, если это будет возможно.

В Кремле в ответ заявили: если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, то может приехать в Москву.

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