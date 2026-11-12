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"Ход истории не остановить": Си Цзиньпин подал "сигнал" относительно планов на Тайвань

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
303
"Ход истории не остановить": Си Цзиньпин подал "сигнал" относительно планов на Тайвань
Лидер КНР Си Цзиньпин. Источник: Getty Image

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Тайваня с материковым Китаем неизбежно и должно состояться. В то же время китайский лидер подчеркнул стремление Пекина к мирному объединению, не упомянув о возможном применении военной силы.

Об этом сообщает Reuters. Такое заявление Си сделал 12 ноября во время выступления в Пекине по случаю 160-летия со дня рождения китайского революционера Сунь Ятсена.

Си назвал воссоединение исторической миссией Китая

По словам китайского лидера, решение тайваньского вопроса является "непоколебимой исторической миссией" Коммунистической партии Китая. Он также заявил, что этот процесс невозможно остановить.

"Ход истории не остановить. Полное воссоединение родины должно быть осуществлено, и оно непременно произойдет", – сказал Си Цзиньпин.

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Он добавил, что Китай придерживается политики мирного воссоединения и принципа "одна страна – две системы". По словам Си, Пекин готов вести диалог с Тайванем, однако при условии соблюдения принципа "единого Китая", согласно которому оба берега Тайваньского пролива являются частями одного государства.

Китайский лидер также призвал всех китайцев, в том числе жителей Тайваня, выступить против сил, поддерживающих независимость острова, и содействовать мирному развитию отношений между двумя сторонами.

''Ход истории не остановить'': Си Цзиньпин подал ''сигнал'' относительно планов на Тайвань

Си Цзиньпин. Источник: Getty

Китай продолжает военную активность вблизи острова

Пекин считает Тайвань своей территорией, хотя демократически избранное правительство острова категорически отвергает такие претензии. Китай не отказывается от возможности применения силы для установления контроля над островом, а его военные регулярно действуют вблизи Тайваня и расширяют присутствие в Тихоокеанском регионе.

Выступление Си состоялось за неделю до саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Там китайский лидер должен снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время на Тайване вскоре должны состояться важные местные выборы. Остров также призвал своих граждан не участвовать в мероприятиях Китая, посвященных годовщине Сунь Ятсена, обвинив Пекин в искажении его наследия.

Напомним, президент Тайваня Лай Цинде заявлял, что остров не согласится на подчинение Китаю и готов отстаивать право своего народа на существование. Он также призвал США и Пекин снижать риск военного конфликта путем диалога и уважать историю Второй мировой войны.

Как писал OBOZ.UA, Китай планировал потребовать от США прекратить поставки оружия Тайваню. Этот вопрос должен был стать одним из ключевых во время переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

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