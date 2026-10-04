''Харьков победил'': Зеленский указал на символическое поражение диктатора РФ

Украина оказалась сильнее, чем рассчитывал кремлевский диктатор Владимир Путин. Это продемонстрировал, в частности, Харьков, который является одной из основных целей российских оккупантов, но не сдался на фоне наступления ВС РФ.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В воскресенье, 4 октября, в Киеве он провел брифинг для медиа вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Соответствующее видео опубликовала в YouTube пресс-служба ОП.

По словам главы государства, невозможность захватить Харьков стала для Путина одним из самых болезненных поражений в войне против Украины.

Зеленский сказал, что россияне неоднократно пытались сеять хаос в разных регионах нашей страны. В Харькове агрессор допустил серьезную ошибку, ведь в этом городе живут "очень сильные люди".

"Еще раз огромная благодарность харьковчанам. Он (Путин. – Ред.) не смог их сломить, даже когда враг находился совсем рядом. Он просто не смог. Честно говоря, Харьков победил Путина. Ну, я в этом уверен. Для него это символическая "первая столица Украины". Харьковчане просто молодцы, все наши молодцы", – подчеркнул президент.

РЕКЛАМА

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, ранее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин хочет оккупировать Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города. Впрочем, страна-агрессор РФ за восемь месяцев потеряла почти 249 тысяч военных, и у Киева есть подтверждение каждой из этих потерь. Это число превышает население 21 страны мира.