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"Харьков победил": Зеленский указал на символическое поражение диктатора РФ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read2 мин
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"Харьков победил": Зеленский указал на символическое поражение диктатора РФ
Канцлер Германии и президент Украины на брифинге. 4 октября 2026 года. Источник: Скриншот видео ОП

Украина оказалась сильнее, чем рассчитывал кремлевский диктатор Владимир Путин. Это продемонстрировал, в частности, Харьков, который является одной из основных целей российских оккупантов, но не сдался на фоне наступления ВС РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. В воскресенье, 4 октября, в Киеве он провел брифинг для медиа вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Соответствующее видео опубликовала в YouTube пресс-служба ОП.

По словам главы государства, невозможность захватить Харьков стала для Путина одним из самых болезненных поражений в войне против Украины.

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Зеленский сказал, что россияне неоднократно пытались сеять хаос в разных регионах нашей страны. В Харькове агрессор допустил серьезную ошибку, ведь в этом городе живут "очень сильные люди".

"Еще раз огромная благодарность харьковчанам. Он (Путин. – Ред.) не смог их сломить, даже когда враг находился совсем рядом. Он просто не смог. Честно говоря, Харьков победил Путина. Ну, я в этом уверен. Для него это символическая "первая столица Украины". Харьковчане просто молодцы, все наши молодцы", – подчеркнул президент.

''Харьков победил'': Зеленский указал на символическое поражение диктатора РФ

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский. Источник: пресслужба ОП

''Харьков победил'': Зеленский указал на символическое поражение диктатора РФ

Встреча президента Украины и федерального канцлера Германии с представителями СМИ. Источник: пресслужба ОП

''Харьков победил'': Зеленский указал на символическое поражение диктатора РФ

Фридрих Мерц. Источник: пресслужба ОП

''Харьков победил'': Зеленский указал на символическое поражение диктатора РФ

Владимир Зеленский на брифинге. Источник: пресслужба ОП

Как писал OBOZ.UA, ранее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин хочет оккупировать Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города. Впрочем, страна-агрессор РФ за восемь месяцев потеряла почти 249 тысяч военных, и у Киева есть подтверждение каждой из этих потерь. Это число превышает население 21 страны мира.

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