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"Хаос, жестокость, коррупция": Обама заявил о полной некомпетентности Трампа и его администрации

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read3 мин
1,5 т.
"Хаос, жестокость, коррупция": Обама заявил о полной некомпетентности Трампа и его администрации
Дональд Трамп, Барак Обама

44-й президент США Барак Обама заявил о полной некомпетентности действующего главы государства Дональда Трампа. По словам президента-демократа, второй срок Трампа обернулся хаосом, жестокостью и коррупцией.

Обама также обвинил 47-го президента в том, что тот втянул США в никому не нужную войну с Ираном, и в откровенном мошенничестве – Трамп в тот же день нанес ответный "удар". Необычно резкие заявления в адрес действующего главы Белого дома Обама сделал, выступая на митингах в Кливленде и Детройте 24 октября, пишет The New York Times.

Что сказал Обама о Трампе

В ходе предвыборных митингов Обама сделал ряд необычно резких для него заявлений о Трампе и результатах двух лет его президентства.

"Два года хаоса, жестокости и коррупции", – охарактеризовал он второй срок Трампа, выступая в Кливленде (штат Огайо).

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В NYT подчеркнули, что настолько резко Обама не говорил о своем преемнике уже давно, хотя и время от времени критически высказывался о действиях Трампа.

На этот раз Обама прямо заявил, что главная черта нынешней администрации президента, включая его самого, – это "некомпетентность, какой мы еще не видели в современной истории".

Высокопоставленных представителей команды Трампа 44-й президент назвал "несерьезными людьми". А среди главных грехов своего преемника назвал то, что тот втянул США в войну с Ираном, которой "никто не просил" и которая оказалась очень болезненной для американцев с экономической точки зрения.

Обама добавил, что демократы помогут привлечь администрацию Трампа к ответственности.

При этом, говоря о Трампе, Обама употреблял выражения вроде "вы знаете кто" или "этот тип в Белом доме". Подобное презрение обусловлено тем, что, по словам бывшего главы США, у Америки еще не было президента, который бы "так вопиюще отличился откровенным мошенничеством".

Обама убежден, что Трамп оторван от потребностей американцев. Но они его, очевидно, не слишком интересуют, ведь президент США куда больше озабочен ремонтом в Белом доме.

Высмеивая тягу Трампа к золоту, из-за которой вся президентская резиденция ныне сверкает отделкой именно этого цвета, Обама заявил, что Трампу место не в Белом доме, а на HGTV – американском телеканале о ремонте и дизайне жилья.

"Белый дом у него выглядит так, будто Саддам Хусейн открыл Cheesecake Factory (американская сеть ресторанов. – Ред.). Повсюду одно золото", – добавил демократ.

Несколько часов спустя, уже на митинге в Детройте (штат Мичиган), Обама осудил "безумие" администрации Трампа. Причиной стало то, что в Мичигане республиканцы ставят под сомнение патриотизм кандидата демократов в Сенат Абдула Эль-Сайеда, который может стать первым мусульманином в Сенате. Говоря об этом, Обама намекнул на многолетние ложные утверждения Трампа о том, что сам 44-й президент родился не в США.

"Мы уже видели это кино: я играл в нем главную роль. У меня есть полное свидетельство о рождении, чтобы это доказать. Со мной это не сработало", – сказал Обама.

Трамп нанес "удар" в ответ

Трамп довольно быстро отреагировал на заявления Обамы – в тот же день. После досрочного голосования во Флориде он пообщался с журналистами и назвал Обаму "никудышным президентом".

Слова предшественника и идеологического оппонента  о себе Трамп предлагает считать свидетельством силы республиканцев.

"Мы их победили. Когда я начинал, Республиканская партия была намного слабее – меньше и слабее. А потом я баллотировался и победил", – заявил Трамп.

В то время как Обама выступал в Мичигане, сам Трамп провел собственный митинг в городе Перри (штат Джорджия". Там он зачем-то солгал, что 44-й президент выступал перед "пустым залом", и заявил, что его, Трампа, достижения превосходят достижения предшественников.

"Мы живем в золотой век Америки", – утверждает Трамп, убеждая избирателей, что голос за республиканцев означает более низкие налоги, меньше преступности и более сильную экономику.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Guardian опубликовало материал о том, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин хотят разделить мир на сферы влияния.Последствия этого почувствуют далеко не только Украина и Европа.

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