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Блог

Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

Новости политики / Мнения
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Блог |

Бенкет ПуСі, або Про демократію – без рожевих окулярів

Си Цзиньпинь и Владимир Путин
Си Цзиньпинь и Владимир Путин. Иллюстративное фото. Источник: Getty

Вдруг вспомнилось:"То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,То их понюхает, то их полижет".

Далее текст на языке оригинала

Таке враження, що це – не стільки про мавпу й окуляри,

скільки про Шановне Людство, включаючи, безумовно, Україну, котре все ще вивчає демократію й ніяк не зрозуміє механізм її праці.

Нещодавно поважна британська The Guardian оприлюднила "велику таємницю" – безумовні ознаки, м’яко кажучи, не дуже доброго когнітивного (тобто розумового) стану діючого американського президента "з найвищим у світі IQ".

Гаразд: дебіл – то й що?

Є взагалі думка, що в колишній Головній країні світу з двох склеротичних ідіотів-маразматиків із прогресуючою деменцією просто обрали того, в кого це недоумство є трохи меншим [аби чоловік, хоча кращі з діючих прем’єрів – чудові італійка й японка, тобто прем’єрки].

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А в найдемократичнішої бабусі всіх демократій – лише за час повномасштабної війни в Україні прем’єрить вже п’ята людина [а на рівні Великої Тетчер все немає в Великій Британії й немає], так чи набагато це краще?

Не кажучи вже про вельми демократичну Південну Корею, з 13 минулих президентів якої 10 були усунені та/або вбиті чи вчинили самогубство, ну принаймні хоча б відсиділи за ґратами, а з решти 3 двоє встигли відсидіти ще до президентства,

поки не з’явивсь діючий – ображений на долю (за таку нещасну-нещасливу посаду) й принагідно на Зеленського (як тепер модно).

Нагадаю, що мовив – буцімто б теж про демократію, хоча й ще до неї, – шекспірівський Привід батька Гамлєта в безсмертному (дещо вільному) перекладі Леся Подерев’янського:

"Пробзділось щось у Датському князівстві".

А от цитата не менш відома, хоча й відома чомусь не з початку речення:

"ПРАВИЛЬНО КАЗАЛИ, що демократія – найгірша форма правління, якщо не враховувати усіх решту, що пробувалися час від часу".

Це, як бачимо, Черчилль цитував невідомо кого, тому йому, не знаючи першоджерела, й приписали.

Тож ті форми, що були, – теж погані, й лише завдяки цьому демократія не НАЙгірша. Тобто НАЙгірша (як сказав невідомо хто) – не вона. А хіба ж людство цікавиться лише тим, яка [не] НАЙгірша?

"Радбез" ООН, що вже не дуже відрізняється від "Радбезу" РФ, адже в обох все залежить від новогітлера,

тупі "консенсуси" в НАТО й ЄС, що перетворюються на диктатуру меншості, яку ці демократичні спілки за інтересами змушені годувати й захищати,

ханжеська ДЕІ, що радісно перетворюється на свою пряму протилежність у вигляді відвертого політичного цинізму,

соціальна ненажерливість беззахисної напівмусульманської чорно-білої, як старий телевізор, Європи,

уряди, що не в змозі ні за що відповідати, адже змінюються ледь не миттєво з розворотами-вітражами на 180 градусів, але полюбляють при цьому пихато давати обіцянки й укладати угоди на сто років,

Німеччина й Франція під реальною загрозою реальної реставрації реального фашизму -

от її, дурної, сучасне фіцонавроцьке затрамповане обличчя.

"Пір духа" – казав колись Горбачов з іншого приводу. Але ж як влучно: саме пір-ду-ха…

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