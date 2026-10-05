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Каспаров объяснил, что может заставить Кремль прекратить войну против Украины

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
icon 16,9 т.
Каспаров объяснил, что может заставить Кремль прекратить войну против Украины
Гарри Каспаров. Источник: Facebook/Гарри Каспаров

Российский оппозиционер и шахматист Гарри Каспаров заявил, что войну России против Украины может быстро остановить только решительная позиция Запада. Он также объяснил, почему, по его мнению, Кремль не решится применить ядерное оружие.

По словам Каспарова, Москва рассчитывает на запугивание Запада и влияние на политическую ситуацию в европейских странах. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Форум свободной России".

Роль Китая важна для планов РФ

Каспаров объяснил, что российский диктатор Владимир Путин не решится применить ядерное оружие, поскольку это противоречит интересам Китая. По его оценке, Пекин заинтересован в продолжении войны, но не допустит применения ядерного оружия.

"Это устраивает Китай, но никаких изменений мирового порядка без разрешения Пекина не будет, поэтому все эти угрозы – для людей со слабыми нервами. Мы там сделаем так. Ничего не сделаете", – подчеркнул оппозиционер.

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Запад должен действовать решительно

Вместе с тем известный шахматист считает, что быстро завершить войну и уменьшить другие проблемы безопасности в Европе могла бы более решительная позиция западных стран. В частности, усиление военного потенциала стран Балтии и сокращение времени потенциального удара по Москве могло бы заставить Кремль прекратить войну.

По его мнению, сейчас Западу не хватает лидеров, готовых действовать настолько решительно, хотя ситуация в отдельных европейских странах, в частности в Латвии и Швеции, может измениться.

"Кстати, как только ты запустишь ядерную ракету по украинскому городу, сразу же и шведы, и финны потребуют чего-то, и у них появятся ядерные ракеты. Если совсем сошел с ума, то бешеных волков нужно пристреливать", – заявил Каспаров.

Кремль делает ставку на запугивание

Он также заявил, что "лающая собака не кусает. Путин будет бомбить по-другому". По словам оппозиционера, у Кремля есть другой план, предусматривающий использование запугивания и политического влияния.

"Отдадим должное: план работает – план запугивания и план, связанный с изменением политической ситуации в Европе, а для этого нужно использовать механизм выборов, соответственно создавая критические ситуации в странах. Посмотрите, что происходит во Франции. Я практически уверен, что это не так просто удалось", – подытожил оппозиционер.

Напомним, ранее Каспаров заявил, что осознание того, что война для России складывается неудачно, постепенно доходит до общества. Особенно заметны такие настроения среди российских элит, где все чаще звучат мнения о необходимости смены Путина.

Как писал OBOZ.UA, Каспаров также утверждал, что отсутствие успехов в войне против Украины может подтолкнуть Кремль к поиску "символической победы" над НАТО. Мишенью российской агрессии могут стать приграничные районы стран Балтии, ведь такой шаг является для руководства РФ не военной необходимостью, а новым идеологическим стимулом.

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