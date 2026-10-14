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"Капитуляцию нельзя назвать миром": Мелони резко раскритиковала давление Трампа на Украину и соглашение с Путиным о дизельном топливе

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
icon 1,7 т.
"Капитуляцию нельзя назвать миром": Мелони резко раскритиковала давление Трампа на Украину и соглашение с Путиным о дизельном топливе
Мелони раскритиковала соглашение Трампа с Путиным по дизельному топливу. Источник: Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что капитуляция Украины не может быть условием мира, а договоренность президента США Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива сопряжена со значительными рисками. Она подчеркнула, что Рим не меняет своей позиции в отношении поддержки Украины, давления на Россию и сохранения единства евроатлантических стран.

Об этом Мелони заявила во время выступления в итальянском парламенте накануне заседания Европейского совета, сообщает ANSA. По её словам, соглашение о российском дизельном топливе может легитимизировать Москву, обеспечить ей новые доходы для финансирования войны и ослабить санкционное давление.

Капитуляция не может называться миром

Мелони заявила, что её правительство и впредь будет поддерживать Украину, уделяя особое внимание защите гражданского населения.

"Никто не убедит меня, что капитуляцию того, кто защищает свою свободу, можно назвать миром", — подчеркнула она.

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По словам итальянского премьера, долгосрочным может быть только справедливый мир, который гарантирует безопасность Европы и её интересы.

Она назвала три основные составляющие политики Италии: поддержка Киева, давление на Москву и евроатлантическое единство.

Мелони назвала соглашение Трампа о российском дизельном топливе легализацией Москвы

Отдельно Мелони раскритиковала договоренность о российском дизельном топливе, о которой в минувшую пятницу объявил Дональд Трамп.

"Договоренность о российском дизельном топливе, объявленная в прошлую пятницу президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, — это решение, которое я считаю очень рискованным", — заявила она.

Мелони отметила, что рост цен на топливо связан прежде всего с войной в Иране, а не с войной России против Украины. Поэтому, по ее мнению, эффективность такой договоренности остается сомнительной, тогда как риски очевидны.

"Целесообразность этого решения вызывает сомнения, тогда как риски очевидны: легитимизация Москвы в то время, когда её бомбы продолжают падать на украинские города, получение новых поступлений для финансирования войны и фактическое ослабление санкционного давления – это факторы, которые нельзя игнорировать", – подчеркнула итальянский премьер.

По словам Мелони, это противоречило бы предыдущим усилиям западных государств, включая США, направленным на то, чтобы заставить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Парламент Италии поддержал позицию правительства по Украине

Перед выступлением в Палате депутатов Мелони изложила позицию правительства в Сенате. Сенаторы одобрили две резолюции, внесенные большинством, в частности отдельный документ по Украине.

Резолюцию, посвященную Украине, поддержали 108 сенаторов, один проголосовал против, еще двое воздержались.

После этого Мелони выступила в Палате депутатов в рамках подготовки Италии к следующему заседанию Европейского совета.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила "четкую позицию" Италии в отношении поддержки Украины. Она охарактеризовала "постоянные российские провокации" как признак "определенной нервозности" Москвы.

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