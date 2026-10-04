Канцлер Германии Мерц прибыл в Киев: на кону – соглашение о дронах и 1 млрд евро военной помощи

Утром 4 октября в Киев с официальным визитом прибыл федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Приезд немецкого высокопоставленного чиновника не анонсировался заранее.

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Запланированы переговоры Мерца с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорить будут о 1 млрд евро военной помощи, защите украинской энергетики и соглашении о дронах, приоритетом которого станет производство средств противодействия российским реактивным БПЛА. Подробности сообщили DW и Reuters.

Что известно о визите Мерца

Утром 4 октября стало известно о прибытии в Киев главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Его визит заранее не объявлялся и стал первым приездом политика в Украину за более чем год – в последний раз Мерц посещал Киев в мае 2025-го.

В Киеве федеральный канцлер Германии проведет переговоры с Зеленским. Одной из тем для обсуждения станет вопрос о том, как Германия может помочь Украине противостоять усиливающемуся российскому террору против мирных украинских городов в преддверии холодов.

"Сегодня я приехал в Киев, потому что в ближайшие недели Украина нуждается в нашей поддержке. Если не остановить Россию, ее военная машина рано или поздно обернется против нас. Скоро для людей наступит пятая военная зима. Россия бомбит города, жилые дома и теплоэлектростанции. Украинцев не сломить террором", – сказал Мерц журналистам, выйдя из поезда на столичном вокзале.

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Представители немецкого правительства сообщили агентству Reuters, что в Киеве Мерц объявит о новом пакете помощи для Украины, который будет включать "выделение 1 миллиарда евро военной помощи и 350 миллионов евро на восстановление энергетического сектора".

Германия, по словам Мерца, не намерена отказываться от поддержки Украины и от продолжения и углубления сотрудничества с Киевом – в частности, в оборонке. Ведь такое сотрудничество делает сильнее и Украину, и Германию.

"Наше партнерство – это улица с двусторонним движением. Немецкие и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые приносят пользу обеим странам. Это делает нас более защищенными и сильными. Я скажу президенту Зеленському сьогодні: "Ви можете й надалі розраховувати на нашу допомогу", – резюмировал канцлер.

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По данным Reuters, ожидается также, что Мерц будет оказывать давление на украинское правительство с целью обеспечения прогресса в реформах, которых требуют партнеры из ЕС, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

В шаге от заключения соглашения о дронах

Во время поездки в Киев Мерца сопровождают министр экономики Екатерина Райхе и экономическая делегация, в состав которой входят руководители оборонных компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems и других фирм.

"Ожидается, что в ходе визита также будет заключено соглашение о совместном производстве различных видов беспилотников", – говорится в сообщении Reuters, опубликованном перед встречей Мерца с Зеленским.

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Ожидается, что ключевым направлением станет быстрое производство противореактивных беспилотников, которые успешно испытала немецкая компания оборонных технологий Quantum.

"С лета Россия ежедневно использовала десятки высокоскоростных реактивных ударных беспилотников для атак на гражданскую и военную инфраструктуру. В апреле Quantum и украинский производитель WIY Drones объявили о создании Quantum WIY Industries, совместного предприятия по производству беспилотника-перехватчика "Стрела" и связанных с ним технологий противовоздушной обороны", – писало агентство.

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Соглашение также предусматривает совместную разработку и производство оружия с дальностью более 1000 км, которое Украина может использовать для нанесения ударов в глубине территории России.

Немецкие правительственные чиновники заявили, что усиленное сотрудничество позволит деньгам и технологиям возвращаться в Федеративную Республику, где производится оружие, и даст возможность усилить защиту от дронов, атакующих критически важную инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, Мерц заявил, что мира в обход Украины быть не может. Политик убежден, что ближайшие месяцы станут решающими для исхода войны.