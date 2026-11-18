Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы, оборудование для противовоздушной обороны и зимнее снаряжение.

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Помощь также предусматривает поставку продовольственных наборов для украинских военных. Об этом говорится на сайте министерства обороны Канады.

Что войдет в новый пакет помощи

Согласно объявлению канадского правительства, поддержка будет охватывать несколько направлений:

– 45 млн долларов направят на Чешскую инициативу по боеприпасам. Средства пойдут на закупку боеприпасов большой дальности и ракет AIM-7, Р-73 и Р-27 для усиления украинской ПВО;

– до 1,6 млн 20-миллиметровых боеприпасов из запасов Вооруженных сил Канады передадут Украине для противодействия ударным беспилотникам, в частности типа Shahed, а также защиты военных позиций и инфраструктуры.

– 80 млн долларов выделят на сенсорные системы MX-15D канадского производства WESCAM. Они должны усилить возможности Украины по обнаружению ракетных и дроновых атак и противодействию им;

– 30 млн долларов направят на зимнюю одежду и снаряжение для военных. В него войдут куртки, термобелье, обувь для влажной погоды, спальные мешки и бивачные мешки;

– около 250 тысяч индивидуальных наборов питания передадут украинским военным, которые выполняют задачи в условиях ограниченного доступа к обычному питанию.

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Канада продолжит поддерживать Украину

В канадском оборонном ведомстве подчеркнули, что новая помощь должна удовлетворить первоочередные потребности украинской армии, в частности усилить противовоздушную оборону и обеспечить военных необходимым снаряжением.

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что Оттава и далее будет координировать военную поддержку с союзниками и партнерами, адаптируя ее к потребностям Украины.

"Украина продолжает защищать свой народ, свою территорию и свой суверенитет от продолжающейся агрессии России. Поддержка Канады должна и дальше отвечать потребностям украинских сил на местах. От укрепления противовоздушной обороны до предоставления критически важных боеприпасов и оборудования – эти взносы помогут Украине защитить свой народ и поддерживать свою оборону. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул он.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года в Торонто во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями канадского бизнеса были подписаны два соглашения о сотрудничестве. В частности, Канада обязалась содействовать Укргидроэнерго в закупках в секторе гидроэнергетики. Второе соглашение будет способствовать привлечению инвестиций в украинские проекты по генерации и хранению электроэнергии.