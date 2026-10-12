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Каллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в Украине

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 3,1 т.
Каллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в Украине
Кая Каллас. Иллюстративное фото. Источник: english.republika.mk

Выборы в Украине не могут состояться, пока продолжается война, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, международные партнеры должны в первую очередь оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить боевые действия.

Каллас подчеркнула, что проведение выборов станет возможным после прекращения огня. Об этом она рассказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 12 октября.

При каком условии в Украине могут состояться выборы

Каллас отметила, что во время войны выборы не проводятся, о чем свидетельствует практика, закрепленная в конституциях многих стран. Она также напомнила, что президент Владимир Зеленский заявлял о готовности организовать голосование как можно скорее в случае прекращения огня.

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"Почти каждая конституция предусматривает, что во время войны выборы проводить нельзя. И, насколько я понимаю, президент Зеленский также заявил, что в случае прекращения огня он готов провести выборы как можно скорее", — сказала верховный представитель ЕС.

Каллас призвала сохранять единство в Украине

Дипломатка отметила, что избирательный процесс предполагает политическую борьбу внутри страны, в то время как Украина продолжает подвергаться внешней агрессии. Поэтому , по её словам, во время войны особенно важно сохранять единство общества.

"Выборы – это всегда борьба между различными группами внутри страны, в то время как атаки исходят извне. Именно поэтому очень важно сохранять единство народа, пока продолжается война", – подчеркнула Каллас.

Она добавила,что международное давление должно быть направлено на Россию, чтобы добиться прекращения войны.

"Если на Россию будет оказываться давление, чтобы она прекратила эту войну, я уверена, что в Украине состоятся выборы", — подытожила верховный представитель ЕС.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора выбрать нового лидера, обвинив Владимира Зеленского в нежелании завершить войну. Американский президент также раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы при условии полного прекращения огня на 60 дней. Он подчеркнул, что решение о том, кто будет возглавлять государство, должны принимать сами украинцы, а также предложил взаимно прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины и России.

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