Каллас: РФ потеряла в октябре 54 тысячи солдат – это как Национальный стадион в Варшаве

В октябре армия российских захватчиков в Украине потеряла на поле боя 54 тысячи оккупантов – убитыми и тяжелоранеными. По словам высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, это новый рекорд потерь России.

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Об этом Каллас заявила 6 ноября в Варшаве, во время саммита Совета государств Балтийского моря. Дипломат ЕС для наглядности уточнила, что количество потерь российских захватчиков сравнимо с вместимостью главного стадиона Варшавы.

Потери России в октябре

Кая Каллас отметила, что в Украине продвижение российских захватчиков "застряло", и только за октябрь армия оккупантов потеряла около 54 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными.

"Это колоссальная цифра, примерно столько вмещает Национальный стадион в Варшаве. Россия не может бесконечно выдерживать такие большие потери", – сказала глава дипломатии ЕС.

Именно поэтому, по мнению Каллас, Россия будет вынуждена согласиться на переговоры о мире. Правда, в Европе не могут спрогнозировать, когда это произойдет. Но когда это случится, ЕС также будет стороной переговоров.

"Путин не имеет права вето в вопросах европейской безопасности. Любое соглашение о прекращении войны должно предотвратить перевооружение России и новое нападение", – отметила она.

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Каллас уточнила, что еще в начале этого года министры иностранных дел ЕС сформулировали и представили документ с ключевыми требованиями к Москве.

"Это должно стать основой для любых переговоров. Уступки должны быть со стороны агрессора, а не жертвы", – подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Переговорный трек

Выступая после Каллас, глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул: сегодня позиции Украины на фронте – самые крепкие за последние три года войны с российскими оккупантами. Он также напомнил, что в октябре текущего года Россия потеряла на поле боя в Украине 54 тысячи захватчиков. Более того, в октябре Украина освободила больше земли, чем Россия смогла оккупировать.

Главные истории дня

Это – довольно сильные позиции Украины с точки зрения трехсторонних переговоров, которые вскоре начнутся в ОАЭ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "Россия серьезно настроена на встречу в Абу-Даби". Во время этого раунда переговоров стороны планируют обсудить первые шаги по деэскалации. По словам главы государства, главными приоритетами для украинской стороны остаются вопросы безопасности и завершения войны в целом.