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Италия заморозила новый пакет военной помощи Украине: Мелони ждет результатов выборов в США – СМИ

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
1,2 т.
Италия заморозила новый пакет военной помощи Украине: Мелони ждет результатов выборов в США – СМИ
Мелони и Трамп. Источник: иллюстрационное фото White House

Правительство Италии с августа текущего года задерживает отправку 13-го пакета военной помощи Украине. Дело в том, что итальянская премьер-министр Джорджа Мелони ждет результатов промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

Об этом пишут итальянские СМИ. "Поддержка Украины будет продолжаться", цитируют они официальные заявления собственного правительства и добавляют, что чиновники "не уточняют, когда начнется помощь или какие препятствия еще нужно преодолеть".

Что известно о задержке

Новый пакет уже давно сформирован и готов. Однако с августа его отправка по тем или иным причинам откладывалась. Этот пакет "остается в неопределенности после неоднократных задержек", дату его отправки "до сих пор не определили", отмечают СМИ.

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Последний пакет Италия отправляла Украине еще 10 месяцев назад.

Итальянские СМИ не уточняют, откуда у них информация о том, что политический календарь США, в частности "промежуточные выборы 3 ноября стали для Италии новым ориентиром ожиданий". Результаты выборов в США якобы "могут дать новую политическую основу", в то же время "остается неясным, какой именно результат выборов способствовал бы принятию решения".

Также нет никаких подтверждений, что помощь Украине отправят сразу после голосования. На данный момент новый пакет остается заблокированным.

Что предшествовало

"Отсутствие крайнего срока отправки новой партии помощи ставит под сомнение достоверность официальных заверений правительства Италии в поддержке Украины", – констатируют итальянские издания.

Они напоминают, что отношения между Мелони и Трампом сразу после его возвращения в Овальный кабинет были более чем позитивными. Но американский президент очень возмутился на Италию, когда та в начале войны США с Ираном якобы не разрешила использовать итальянские аэродромы и взлетно-посадочные полосы, "что создало серьезные логистические трудности".

Так или иначе, итальянская премьерка сохраняет антироссийскую и проукраинскую риторику. Как сообщал OBOZ.UA, недавно Джорджа Мелони вновь признала, что в Кремле лгут о продвижении на фронте, а вместо этого терроризируют мирных жителей. Об этом политик сказала 14 октября во время выступления в парламенте накануне заседания Европейского совета.

Одновременно она также раскритиковала подход президента США к проблеме войны в Украине, отметив, что капитуляция нашей страны не может быть "миром", а его договоренность о поставках российского дизельного топлива несет значительные риски.

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