Италия заморозила новый пакет военной помощи Украине: Мелони ждет результатов выборов в США – СМИ

Правительство Италии с августа текущего года задерживает отправку 13-го пакета военной помощи Украине. Дело в том, что итальянская премьер-министр Джорджа Мелони ждет результатов промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

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Об этом пишут итальянские СМИ. "Поддержка Украины будет продолжаться", цитируют они официальные заявления собственного правительства и добавляют, что чиновники "не уточняют, когда начнется помощь или какие препятствия еще нужно преодолеть".

Что известно о задержке

Новый пакет уже давно сформирован и готов. Однако с августа его отправка по тем или иным причинам откладывалась. Этот пакет "остается в неопределенности после неоднократных задержек", дату его отправки "до сих пор не определили", отмечают СМИ.

Последний пакет Италия отправляла Украине еще 10 месяцев назад.

Итальянские СМИ не уточняют, откуда у них информация о том, что политический календарь США, в частности "промежуточные выборы 3 ноября стали для Италии новым ориентиром ожиданий". Результаты выборов в США якобы "могут дать новую политическую основу", в то же время "остается неясным, какой именно результат выборов способствовал бы принятию решения".

Также нет никаких подтверждений, что помощь Украине отправят сразу после голосования. На данный момент новый пакет остается заблокированным.

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Что предшествовало

"Отсутствие крайнего срока отправки новой партии помощи ставит под сомнение достоверность официальных заверений правительства Италии в поддержке Украины", – констатируют итальянские издания.

Они напоминают, что отношения между Мелони и Трампом сразу после его возвращения в Овальный кабинет были более чем позитивными. Но американский президент очень возмутился на Италию, когда та в начале войны США с Ираном якобы не разрешила использовать итальянские аэродромы и взлетно-посадочные полосы, "что создало серьезные логистические трудности".

Главные истории дня

Так или иначе, итальянская премьерка сохраняет антироссийскую и проукраинскую риторику. Как сообщал OBOZ.UA, недавно Джорджа Мелони вновь признала, что в Кремле лгут о продвижении на фронте, а вместо этого терроризируют мирных жителей. Об этом политик сказала 14 октября во время выступления в парламенте накануне заседания Европейского совета.

Одновременно она также раскритиковала подход президента США к проблеме войны в Украине, отметив, что капитуляция нашей страны не может быть "миром", а его договоренность о поставках российского дизельного топлива несет значительные риски.